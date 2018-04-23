Yeşilyurt’un Hedefi Büyük

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun (TMTF) organize ettiği 2.Lig final etabı müsabakaları Ankara Mamak Spor Salonunda sürüyor. 2.Lig’de yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor Erkek Masa Tenisi Takımı, final etabında iyi sonuçlar alarak, birinci lige yükselmeyi hedefliyor. Türkiye 2.Lig Erkeklerde, ilk gün oynanan maçlar sonunda Balıkesir Bu Piliç Spor, Final etabında 24 maçta 23 galibiyetle lider durumda bulunuyor. Kontak 24 maçta 21 galibiyetle ikinci, Çankaya Ünivrsitesi 24 maçta 18 galibiyetle üçüncü, Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 24 maçta 16 galibiyetle dördüncü, Muğlaspor 24 maçta 15 galibiyetle beşinci, Yalova Belediyesi (B) 25 maçta 12 galibiyet ile altıncı sırada yer alıyor.