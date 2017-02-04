04 Şubat 2017 Cumartesi

Yeşilyurt’tan savunma istendi!

Amatör Futbol Disiplin Kurulu, İnönü Üniversitesi ile Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig 16. Hafta müsabakasıyla ilgili Yeşilyurt Belediyespor’dan takım halinde sportmenliğe aykırı davrandıkları için savunma istedi.

04 Şubat 2017 Cumartesi 18:06
Yeşilyurt’tan savunma istendi!

  AFDK’dan yapılan açıklamada şöyle:“Malatya Yeşilyurt Spor Klb. hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine, Vedat TAŞDEMİR (Malatya Yeşilyurt Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (30.01.2017 Tedbirli), Erdem İSOTCU (Malatya Yeşilyurt Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (30.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir.”

FATİH AVCI
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