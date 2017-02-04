AFDK’dan yapılan açıklamada şöyle:“Malatya Yeşilyurt Spor Klb. hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine, Vedat TAŞDEMİR (Malatya Yeşilyurt Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (30.01.2017 Tedbirli), Erdem İSOTCU (Malatya Yeşilyurt Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (30.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir.”

FATİH AVCI