AFDK’dan yapılan açıklamada şöyle:“Malatya Yeşilyurt Spor Klb. hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında takım halinde sportmenliğe aykırı harekette bulunulması nedeni ile savunma istenmesine, Vedat TAŞDEMİR (Malatya Yeşilyurt Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (30.01.2017 Tedbirli), Erdem İSOTCU (Malatya Yeşilyurt Spor Klb. Fut.) hakkında; 29.01.2017 tarihinde oynanan İnönü Ünv. Spor – Malatya Yeşilyurt Spor BAL müsabakasında ihraç sonrası eylemi nedeni ile savunma istenmesine (30.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir.”
FATİH AVCI
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