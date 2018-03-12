YEŞİLYURT’TAN ÇELME!

BAL 2. Grup’ta 22. Hafta maçları Pazar günü oynandı. Yeşilyurt Belediyespor kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren Pertekspor ile karşılaştı. Yeşiltepe Stadı’nda oynanan maç 1 – 1 eşitlikle sonuçlanırken, konuk takımın lider Adıyaman ile arasındaki puan farkı 3’e çıktı. Şampiyonluk yolunda Pertek’e darbe vuran Yeşilyurt Belediyespor ise aldığı 1 puanla 27 puana yükselip 8. Sıradaki yerini korudu. BAL’daki bir başka Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi ise deplasmandan puanla döndü. 1920 Maraşsspor ile karşı karşıya gelen İnönü Üniversitesi 0 – 0 biten maçın ardından puanını 18’e yükseltti. Bölgesel Amatör Lig’de normal sezon 3 hafta sonra tamamlanacak.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi