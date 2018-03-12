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YEŞİLYURT’TAN ÇELME!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta vasat bir sezon geçiren Yeşilyurt Belediyespor 22. Hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Pertekspor ile 1 – 1 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Tunceli temsilcisine çelme takan turuncu yeşilliler 27 puana yükseldi. Gruptaki bir başka Malatya takımı İnönü Üniversitesi ise deplasmanda 1920 Maraşspor ile 0 – 0 berabere kaldı.

YEŞİLYURT’TAN ÇELME!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta vasat bir sezon geçiren Yeşilyurt Belediyespor 22. Hafta maçında kendi sahasında ağırladığı Pertekspor ile 1 – 1 berabere kaldı. Şampiyonluk mücadelesi veren Tunceli temsilcisine çelme takan turuncu yeşilliler 27 puana yükseldi. Gruptaki bir başka Malatya takımı İnönü Üniversitesi ise deplasmanda 1920 Maraşspor ile 0 – 0 berabere kaldı.

busabahh
busabahh
12 Mart 2018 Pazartesi 11:41
YEŞİLYURT’TAN ÇELME!

BAL 2. Grup’ta 22. Hafta maçları Pazar günü oynandı. Yeşilyurt Belediyespor kendi evinde şampiyonluk mücadelesi veren Pertekspor ile karşılaştı. Yeşiltepe Stadı’nda oynanan maç 1 – 1 eşitlikle sonuçlanırken, konuk takımın lider Adıyaman ile arasındaki puan farkı 3’e çıktı. Şampiyonluk yolunda Pertek’e darbe vuran Yeşilyurt Belediyespor ise aldığı 1 puanla 27 puana yükselip 8. Sıradaki yerini korudu. BAL’daki bir başka Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesi ise deplasmandan puanla döndü. 1920 Maraşsspor ile karşı karşıya gelen İnönü Üniversitesi 0 – 0 biten maçın ardından puanını 18’e yükseltti. Bölgesel Amatör Lig’de normal sezon 3 hafta sonra tamamlanacak.

FATİH AVCI - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporMalatyaPertekspor
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