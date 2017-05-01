Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerleyen Yeni Malatyaspor’a Yeşilyurt Belediyesi’nden ekonomik destek geldi. Sarı kırmızılı kulübe 300 bin lira bağışlayan Yeşilyurt Belediyesi, çekin takdimi için Yakınca’da bulunan belediye binasında tören düzenledi. Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ve yöneticiler Mehmet Maden, Müslüm Boztaş ile basın mensuplarını makam odasında ağırladı. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt İŞGEM Genel Müdürü Mehmet Karaman ve basın mensuplarının katıldığı toplantıda Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 300 bin TL’lik yardım Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’e takdim etti.



GEVREK: HACI BAŞKAN GEÇEN YIL DA BU YIL DA YARDIM ETTİ

Ziyarette konuşan Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, şampiyonluk mücadelesi sırasında verdikleri destekten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini iletti. Süper Lige çıkma mücadelesi sırasında Yeşilyurt Belediyesinin desteğini sürekli hissettiklerini ifade eden Başkan Gevrek, “Malatyaspor ortak sevdamız, ortak paydamızdır. Yeşilyurt Belediye Başkanımız geçen sene de destek vermişti, bu sene de 300 bin TL’lik destekte bulundu. Takımımıza herkesin sahip çıkması ve etrafında kenetlenmesi önemlidir. El birliği yaparak takımın yanında olunması bizlere moral veriyor” ifadelerini kullandı.



POLAT: ÇORBADA TUZUMUZ OLSUN







Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, tüm Malatyalıların ortak sevdası olan Yeni Malatyaspor’un emin adımlarla hedefine ilerlediğini ve sezon sonunda Süper Lige çıkacağına inandığını söyledi. Polat, “Yeni Malatyaspor hepimizin ortak sevdası, heyecanı ve mutluluğudur. Kulüp Başkanımız, yöneticilerimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimiz ve tüm maçlarda tribündeki yerini alarak takımı sahiplenen taraftarlarımız şampiyonluk için çok yoğun bir mücadele veriyorlar. Bu gönül işidir ve Malatya sevdasıdır. Hepimizin takımı desteklemesi gerekiyor. Bu destekle birlikte takımız inşallah sezon sonunda uzun yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig’e yükselecektir. Malatyaspor’un şampiyon olması yaşadığımız kentimizin ve ilçemizin her alanda gelişmesine ışık tutacaktır. Bu kapsamda ligde kritik haftalardan geçen takımımıza karınca kararınca destek olmak adına 300 bin TL yardımda bulunuyoruz. Çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik. Büyükşehir Belediyemiz takımın şampiyonluğu için büyük fedakârlık yapıyor. Bizlerde ilçe belediyeleri olarak takımımızı desteklemek durumundayız” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ