Yeşilyurt’ta yüzler gülüyor

Bölgesel Amatör Lige (BAL) derbiyle başladıklarını kaydeden Esen, “BAL Ligi’nin ilk maçını kardeş takımımız Pütürge Belediyespor ile oynadık. Ligin ilk maçları her zaman zorlu geçer. Pütürge Belediyespor karşılaşması da aynen böyle oldu. Sıcak havanında etkisi vardı. Takımımız güzel futbolla maçı 1-0 kazanmasını bildi. Teknik heyet ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Pütürge Belediyespor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

“TEK MAÇ ÜZERİNDEN DÜŞÜNMÜYORUZ”

Esen, şampiyonluk hedefiyle başladıkları sezonda ilk maçta 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Şampiyonluk hedefleyen takımlar hedefe tek maçlık bakmazlar. Bizde tek maç üzerinden düşünmüyoruz. Üzerine daha fazla koyarak, tam konsantre olarak önümüzdeki maçlara odaklanacağız. O nedenle galibiyeti Pazar gününde bıraktık. Şimdi Araban Belediyespor ile oynayacağımız karşılaşmaya odaklandık. Araban Belediyespor’da Kilis Belediyespor karşısında 3 puan aldı. Rakibimizde şampiyonluğu hedefliyor. Sahamızda oynayacağımız bu karşılaşmayı kazanıp, yolumuza iyi bir şekilde devam etmek istiyoruz” diye konuştu.