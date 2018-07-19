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Yeşilyurt’ta takvim belli oldu

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor, sezon hazırlıkları çerçevesinde 28 Temmuz Cumartesi günü Malatya’da top başı yapacak. Oluşturduğu güçlü kadroyla lige şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan turuncu-yeşilliler bir haftalık çalışmanın ardından Erzurum Palandöken’de kampa girecek.

Yeşilyurt’ta takvim belli oldu

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor, sezon hazırlıkları çerçevesinde 28 Temmuz Cumartesi günü Malatya’da top başı yapacak. Oluşturduğu güçlü kadroyla lige şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan turuncu-yeşilliler bir haftalık çalışmanın ardından Erzurum Palandöken’de kampa girecek.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
Yeşilyurt’ta takvim belli oldu

Yeşilyurt Belediyespor’un yeni sezon hazırlıklarının takvimi belli oldu. Transferde dikkat çeken isimleri kadrosuna katan turuncu-yeşilliler, yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da başlayacak. 28 Temmuz’da kendi tesislerinde toplanarak hazırlıklarının startını verecek olan Malatya temsilcisi, kamp hazırlıklarını ise Erzurum’da gerçekleştirecek. Transferde son olarak Kırgız oyuncu Kaiumzhan’ı kadrosuna katan BAL ekibinin bir diğer talip olduğu yabancı oyuncu Meye ise TFF’nin hayata geçirmeye hazırlandığı ‘BAL takımları tek yabancı oyuncuyla mücadele edecek’ maddesine takıldı. Bu kural nedeniyle şimdilik Meye transferini rafa kaldıran Yeşilyurt Belediyespor, yerli transferinde ise rotayı 3.lig pazarına çevirdi. 3.ligden BAL’a dönme kararı alan oyuncuları kıskacına alan Malatya ekibi, biri forvet olmak üzere 4 transfer daha yapmayı planlıyor. Bu arada Malatya ekibinde yeni sezon kamp programı netleşti. Mavi-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz Cumartesi günü Malatya’da toplanacak. BAL ekibi yeni sezon hazırlıklarının startını Malatya’da verdikten sonra, kamp hazırlıkları için Erzurum Palandöken’e gidecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporBÖLGESEL AMATÖR LİGMalatya
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