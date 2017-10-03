Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, ligin 3’ncü haftasında deplasmanda karşılaşacakları Dersimspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe Stadı’nda pas ve pres çalışmasıyla yapılan antrenmanda teknik direktör İsmail Tekin futbolcuları hata yapmamaları konusunda uyardı. Antrenman taktik ağırlı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

TAKIMA DÖNMEK İSTEDİLER

Antrenmandan sonra takımla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor’un Teknik Direktörü İsmail Tekin şunları söyledi:

“Takımların görüntüsüne bakılırsa oynanan oyuna göre her takım şampiyonluğa oynuyor. Ligin ilk haftasında 1920 Maraşspor ile karşılaştık, onlarda iddialıydı. Bu bizim için avantaj olarak görünüyor. Bizim genç ve tecrübeli oyuncularımızın yanı sıra altyapından gelen yetenekli olan, geçen sezon da 1 dakika oynattığımız ama bu sezon 45 dakika oynattığımız oyuncularımız var. Transfer ayı içerisinde bazı oyuncularımızla yeniden anlaşmak istedik ama anlaşamadık. Onlar gidince bizde doğal olarak kendi kapasitemiz içerisinde ona göre transfer yaptık. Sonrasında bu oyuncular tekrar takıma dönmek istediklerini, gittikleri takılmada mutlu olmadıkları ifade ettiler. Ama kulüpleriyle bir anlaşma yaptıkları için tekrar aramıza katılmaları gibi bir şeyin söz konusu olmayacağını ifade ettik. Neticede bunun gerçekleşmesi ekonomik olarak da zor. Zaten kulübümüzün menfaatlerini düşünselerdi takımımızdan ayrılmazlardı. Şuan beklemedeyiz. Bizim istediğimiz bölgelerde ve tanıdığımız oyuncularımız istenilen performansı sahada sergileyemezlerse yeni transferlere de açık bir takımız.”

ZOR BİR MAÇ

BAL’da pazar günü karşılaşacakları Dersim maçıyla ilgili de konuşan Tekin, “Dersimspor bu yıl 3. Lig’den amatör lige düşen bir takım. Daha önce Dersimspor ile 3 kez karşılaştık. Onlardaki potansiyeli bende futbolcularımda gayet iyi biliyoruz. Bay olarak geçirdiğimiz haftada çok iyi hazırlanıyoruz. Onlarda kazanmak için mücadele edeceklerdir. Zor bir maça çıkacağımızın farkındayız. Bu maç için ayrı önlem alarak sahadan galip gelmeyi istiyoruz.” İfadelerini kullandı.

“3 PUANI ALACAĞIZ”

Yeşilyurt Belediyespor’un 26 yaşındaki genç ortasaha oyuncusu Mehmet Ali Kayailli ise müsabaka müsabaka ilerlediklerini ifade ederek, ”Geçen sezon şampiyonluk kıl payı kaçırmıştık. Aynı hataları bu sene yapmamanın peşindeyiz. Bu sezon daha istekli, arzulu, hırslı ve azimle çalışmalarımıza başladık. İlk hafta maçında bunun meyvesini de aldığımızı düşünüyorum. Önümüze maç maç bakarak gidiyoruz. Bu sene aynı zamanda grubumuz önceki senelere göre daha zor. Ama biz işimizi yapacağız. Önceki senede zor olan müsabakaları yenmiştik ama alt sıralarda yer alan takımlara da puan verdik. Şuan önümüzde Dersimspor maçı var. Bu maça odaklandık sahada en iyi şekilde mücadelemizi ortaya koyup inşallah 3 puanı alacağız.” şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ