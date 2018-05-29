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Yeşilyurt’ta belirsizlik sürüyor

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da teknik heyet ve yönetim belirsizliği sürüyor.

Yeşilyurt’ta belirsizlik sürüyor

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da teknik heyet ve yönetim belirsizliği sürüyor.

29 Mayıs 2018 Salı 11:27
Yeşilyurt’ta belirsizlik sürüyor

Yeşilyurt Belediyesinde yaşanan başkan değişikliği sonrasında gözler futbol kulübüne çevrilirken, yeni Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın birkaç gün içerisinde durum değerlendirmesi için konunun muhataplarıyla bir toplantı yağacağı öğrenildi. Teknik Direktör İsmail Tekin’in sözleşmesinin sona erdiği mavi beyazlı kulüpte, yönetimde yaşanan sessizliğin nedeninin başkan Mehmet Çınar’ın yapacağı toplantı olarak gösterilirken, bu toplantıdan yönetim adına da önemli kararların çıkabileceği belirtiyor. Dursun Sucu başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyespor son 5 yılda önemli bir bütçe harcamasına rağmen 3.lig hedefini gerçekleştirmedi. Bu arada Yeşilyurt Belediyesi’nde futbol takımının sorumluluğuna Yeni Malatyaspor’un da bir dönem yöneticiliğini yapan Şahin Özer getirildi.

Daha önce bu görevi Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın danışmanlığına getirilen Mehmet Güner yürütüyordu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMehmet ÇınarYeşilyurt Belediyespor
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