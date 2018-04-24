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Yeşilyurt’ta Belirsizlik Hakim!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktör İsmail Tekin’in sözleşmesi sona erdi. Kulüp yönetiminin tecrübeli teknik adama yeni sözleşme teklif etmediği bildirildi.

Yeşilyurt’ta Belirsizlik Hakim!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da Teknik Direktör İsmail Tekin’in sözleşmesi sona erdi. Kulüp yönetiminin tecrübeli teknik adama yeni sözleşme teklif etmediği bildirildi.

24 Nisan 2018 Salı 12:11
Yeşilyurt’ta Belirsizlik Hakim!

BAL’da sezona şampiyonluk parolasıyla girmesine rağmen bu hedefinin uzağında kalan Yeşilyurt Belediyespor’da sezonun bitmesinin ardından gözler yönetime çevrildi. Mavi-beyazlı takımda 3 sezondur görev yapan tecrübeli teknik adam İsmail Tekin’in sözleşmesi sona ererken, tecrübeli hocaya yeni sözleşme teklif edilmeyeceği bildirildi. Önümüzdeki sezonun yol haritasının henüz belirlenmediği kulüpte, Dursun Sucu başkanlığındaki yönetimin 10 gün içerisinde bir toplantı yapmasının beklendiği ifade edildi. Teknik Direktör İsmail Tekin, Yeşilyurt Belediyespor’un başındaki en iyisi sezonunu geçen yıl lig ikincisi olarak yaşamıştı. Mavi-beyazlı takımın kadrosunda bulunan birçok futbolcunun sözleşmesi de sona erdi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporIsmail TekinMalatya
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