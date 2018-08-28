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Yeşilyurtspor’da santrafor arayışları sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor. Kamp için gittiği Erzurum Palandöken kampını tamamlayarak bayramda evine dönen turuncu-yeşilliler lig başlayana kadar çalışmalarına burada devam edecek.

Yeşilyurtspor’da santrafor arayışları sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup takımlarından Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor. Kamp için gittiği Erzurum Palandöken kampını tamamlayarak bayramda evine dönen turuncu-yeşilliler lig başlayana kadar çalışmalarına burada devam edecek.

28 Ağustos 2018 Salı 13:13
Yeşilyurtspor’da santrafor arayışları sürüyor

Yeşilyurt Belediyespor, Erzurum Palandöken kamp çalışmalarını tamamlayarak Malatya’ya döndü. Sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan turuncu-yeşilliler lig başlayana kadar antrenmanlarını Malatya’da sürdürecek. Takımdaki son durumu değerlendiren teknik direktör Hayati Palancı, “Erzurum kampımız verimli geçti. Oynadığımız hazırlık karşılaşmalarında takımın son durumunu daha yakından görme fırsatım oldu. Sakatlıksız ve sorunsuz şekilde kampı tamamlayarak bayramın üçüncü günü evimize döndük. Tabii yayla havasında serin bir atmosferde hazırlık yaptık. Şimdi Malatya’da sıcak havayla da mücadele ediyoruz. Sonuç olarak maçlarımızı burada her türlü hava koşulunda oynayacağız. Buradaki alışma sürecimizi de sakatsız şekilde geçirirsek lige iyi bir başlangıç yapabiliriz.” şeklinde konuştu.

“KALİTELİ BİR TAKIMIZ”

Lige iyi başlamak istediklerini kaydeden Palancı, “Her ne kadar transfer sürecinde hareketli haftalar yaşasak da alternatifli kadromuz yok. İyi bir takım olduk ama geniş bir kadroya sahip değiliz. Şuan ki gidişattan memnunum. Santrafor arayışımız sürüyor. Kulübümüzün bütçesini çok fazla zorlamadan gol yollarında etkili bir santrafor transfer etmemiz gerekiyor. Nihayetinde grubumuzdaki rakiplerde belli oldu. Dersim, Şanlıurfa Belediyespor ve Kilis takımları güçlü kadro oluşturdular. Neticede bizde kaliteli oyunculardan kurulu bir takımız. Lig başlayana kadar eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Bu esnada hazırlık maçlarımız olacak. İnşallah lige hedeflediğimiz şekilde iyi bir giriş yaparak başlayacağız.” diye konuştu. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtSantrafor
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