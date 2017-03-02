Yeşiltepe 3 Nolu sahada zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren mavi beyazlı takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Takımdaki son durum ve bu haftaki Adıyaman 1954 maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Belediyespor Teknik Sorumlusu İsmail Tekin, “Her maçımız final niteliğinde. Bu maçlardan en önemlilerinden biri de Karaköprü maçıydı. Oradan aldığımız 1 puanla onları kısmen de olsa saf dışı ettik” dedi.

“BU HAFTA BİR TAKIM ŞEYLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından önlerinde önemli iki karşılaşma daha olduğunu kaydeden Tekin, “Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve 1 puan almayı başardık. Geçen hafta oynanan maçlarda alınan sonuçlar lehimize gelişti. Adıyaman’ın rakibine yenilmesiyle puan farkını kapattık. Geçen haftaki maça dönecek olursak, biz böylesi maçları daha önce de yaşadık. Karaköprü maçı da final niteliğindeydi, bu haftaki maç da. Orada sakin, kontrollü ve devamlı golü arayan bir niyetle oynadık. Maçtan sonrada daha önce Adıyaman ile bir gürültülü durumları vardı ama bizim takımı alkışlayarak gönderdiler. Her şeylerinin bitmiş olmasına rağmen böyle davrandılar. Sonucunda geldik bu haftaki Adıyaman maçına. Onların geçen hafta yaşadıkları bir olay var ama bu bizi etkilemiyor. Biz galip gelirken de, galip gelmeye çalışırken de kontrolü disiplini elden bırakmayacağız. Hakemle oynamayacak, taraftarla oynamayacak bir oyunla, tamamen dikkatimizi sahanın içine verebileceğimiz bir oyun oynayacağız. Tabi takımım da artık böyle maçlara alıştı. Biz böyle maçları çok oynadık. Sonucunda tabi moral olarak da iyiyiz. Öyle sanıyorum ki bu hafta bir takım şeyleri gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

İHA