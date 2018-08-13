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Yeşilyurt’a plaj golcüsü!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yeşilyurt Belediyespor, Azerbaycan Plaj Futbolu Milli Takımında forma giyen forvet oyuncusu Sabir Allahquliyev’i kadrosuna kattı.

Yeşilyurt’a plaj golcüsü!

Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Yeşilyurt Belediyespor, Azerbaycan Plaj Futbolu Milli Takımında forma giyen forvet oyuncusu Sabir Allahquliyev’i kadrosuna kattı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:58
Yeşilyurt’a plaj golcüsü!

Yeşilyurt Belediyespor, Azerbaycan 1. Lig takımı Qaradağ Lökteban takımında oynayan forvet oyuncusu Sabir Allahquliyev ile anlaştı. Azerbaycan Plaj Futbolu Milli Takımında da oynayan ve geçen sezon Qaradağ Lökteban formasıyla çıktığı 27 maçta 12 gol kaydetti. Hafta sonu Malatya’ya gelen ve kulüp yetkilileri ile görüşen Azerbaycanlı oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Erzurum’daki kampa katılacak. Öte yandan yeni sezon için hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Yeşilyurt Belediyespor ilk hazırlık müsabakasında Ağrı 1970 SK ile karşılaştı. Rakibine 2 – 0 mağlup olan Yeşilyurt Belediyespor’da teknik direktör Hayati Palancı tüm oyunculara şans verdi. 1 hafta daha sürecek kamp boyunca en az 2 hazırlık müsabakası daha oynayacak yeşil beyazlılar bayram öncesi Malatya’ya gelerek izin yapacak.

SELAHATTİN BAYRAK

Anahtar Kelimeler:
BÖLGESEL AMATÖR LİGYeşilyurt BelediyesporAbir Allahquliyev
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