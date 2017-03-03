Şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördüğü Adıyaman 1954 maçına 3 puan parolasıyla hazırlanan mavi beyazlılara moral ziyareti gerçekleştiren Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, takıma tatlı ikramında bulundu.

Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu ve Kulüp İkinci Başkanı Eyüp Bolat’ın hazır bulunduğu idmanda futbolcular ile saha ortasında bir süre konuşan Yeşiltepeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Gözene, Malatya'nın bir profesyonel lig takımına daha ihtiyacı olduğunu ve Yeşilyurt’un bu sezon bunu başaracağına inandığını ifade etti.

“ŞAMPİYONLUK YOLUNDA DESTEK OLALIM DEDİK”

Malatya takımlarının bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyeceğine inandığını ifade eden Gözene, “İki takımımız da göğsümüzü kabartacak sonuçlara imza atıyor. Bu hafta Yeşilyurt Belediyesporumuzun kritik bir maçı var. Biz Yeşiltepe’liler olarak Yeşilyurt’u yalnız bırakmayacağız. İnşallah bu hafta Adıyaman 1954 karşılaşmasında şehrimize yarayacak sonucu alacağız ve şampiyonluk yolunda avantaj elde edeceğiz. Bu vesileyle Yeşilyurt Belediyespor’un idmanını ziyaret etmek istedik. Gördüğümüz kadarıyla futbolcularımız ve teknik heyetimiz bu işe inanıyor” diye konuştu.

İHA