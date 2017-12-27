27 Aralık 2017 Çarşamba

Yeşilyurt’a kamp yok!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta şampiyonluk parolasıyla başladığı ligde aldığı sonuçlarla hedefinden uzaklaşarak umudunu başka bahara bırakan Yeşilyurt Belediyesispor, ikinci yarı hazırlıklarını kendi evinde sürdürüyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:16
Yeşilyurt’a kamp yok!

  Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta sezonun ilk yarısını 18 puanla 7. sırada tamamlayan ve zirvenin bir hayli gerisinde kalan Yeşilyurt Belediyespor, ilk yarıda aldığı sonuçlarla hedeflerinin altında kaldı. 12 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Yeşil-beyazlılar, lider Adıyaman 1954 Spor’un 13 puan gerisinde bulunuyor. Ligin ikinci yarısında lider ile arasındaki puan farkını azaltmak isteyen Yeşilyurt Belediyesi, çalışmalarını Malatya’da devam ediyor. Devre arası hazırlıklarını kendi evinde gerçekleştirecek olan yeşil beyazlılarda, transferle ilgili herhangi bir çalışma olmadığı da öğrenildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt Belediyesispor

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