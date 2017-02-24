24 Şubat 2017 Cuma

Yeşilyurt’a başkan desteği

Hafta sonu zorlu bir deplasmana giderek Karaköprü ile çetin bir mücadeleye girecek Yeşilyurt Belediyespor’da futbolcular ve teknik heyete moral ziyareti gerçekleşti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, turuncu yeşilli kulübü ziyaret ederek şampiyonluk yolunda centilmen bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

24 Şubat 2017 Cuma 15:45
Yeşilyurt’a başkan desteği

  Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, finansmanı kendi belediyesinden sağlanan Bölgesel Amatör Lig 2.Grup takımı Yeşilyurt Belediyespor’u ziyaret etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un bu hafta oynayacağı zorlu Karaköprü Belediyespor müsabakası öncesi tüm takıma ve teknik heyete başarı dileklerinde bulunan başkan Polat, futbolcularla tek tek sohbet etti.

  Kulüp binasında gerçekleşen ziyarete, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Başkan yarımcısı Mehmet Güner ve Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Cumali Sucu katıldı. Ziyarette takımın durumuyla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, grubunda lider durumda bulunan mavi beyazlı takımın yönetim, teknik heyet ve futbolcularını tebrik etti.

“CENTİLMENLİKTEN VAZGEÇMEYİN”
  Takımın kalan haftalarda bir birinden zorlu maça çıkacağını belirten Polat, ne olursa olsun centilmenlikten vaz geçilmemesini istedi. Polat, “Adıyamanspor ile kendi sahamızda oynayacağımız maçı da galibiyetle tamamlayarak şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantajı yakalayacağız. Adıyaman maçında centilmenliği elden bırakmadan, sahada en iyi şekilde konsantre olup iyi oynayarak kazanacağız inşallah, size güvenim sonsuz. Bundan sonraki beş maçımız final niteliğinde, kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Şampiyonluk ipini Allah’ın izniyle biz göğüsleyeceğiz ve 3.Lige çıkacağız.” Şeklinde konuştu.

“SPORUN HER BRANŞINA DESTEK VERİYORUZ”
  Başkan Polat, “Malatya’nın futbolda güzel bir sezon geçirdiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Tabi henüz kesinleşmiş bir durum yok. Yeni Malatyaspor’un şampiyonluğu bizi mutlu edecektir. Sizde Yeşilyurt Belediyespor olarak önemli bir görevi üstlenmiş durumdasınız. Bunun için hem saha içi mücadeleniz, hem başarınız, hem de centilmenliğinizle ön plana çıkacağını düşünüyorum. Biz sporun her branşına verdiğimiz desteğin meyvelerini aldıkça daha da mutlu oluyoruz. Futbol takımımızın kalan son 6 haftada Malatya’ya yakışır bir mücadeleyle başarılı olacağına olan inancım tam. Bu hafta çok zor bir maçınız var. Bu maçta dualarımız sizlerle olacak. İnşallah güzel bir sonuçla dönersiniz” dedi.

FATİH AVCI
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