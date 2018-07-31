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Yeşilyurt’a başkan desteği

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İnönü Stadı’nda dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

Yeşilyurt’a başkan desteği

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcimiz Yeşilyurt Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. İnönü Stadı’nda dün akşam gerçekleştirilen antrenmanı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ziyaret ederek teknik heyet ve futbolculara başarılar diledi.

31 Temmuz 2018 Salı 13:14
Yeşilyurt’a başkan desteği

Yeni sezona oluşturduğu güçlü kadroyla şampiyon parolasıyla hazırlanan Yeşilyurt Belediyespor’a bir destekte başkan Mehmet Çınar’dan geldi. BAL’a günde çift idman yaparak hazırlanan turuncu-yeşillilerin dün akşamki İnönü Stadı’nda gerçekleşen antrenmanını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar futbolculardan bu sezon arzu edilen şampiyonluk kupasını Malatya’ya getirmelerini istedi. Takımın kadrosunu oluştururken büyük beklentiler üzerine transfer gerçekleştirdiğini hatırlatan Mehmet Çınar, “Teknik heyet ve kulüp başkanımız ilk etapta Malatya’da hızlı bir başlangıç yaptılar. Dolayısıyla bizlerde onların yanında olduğumuzu gösterebilmek adına kendilerine moral ziyaretinde bulunduk. Ayrıca onlardan beklediğimiz hedefin gerçekleşmesi adına birinci elden futbolculara hatırlatmak istedik. Çünkü Yeşilyurt şampiyonluğa hasret, Yeşilyurt büyük ve mut bir aile. Sportif başarıların eksiklikleri yönünde Yeşilyurtspor üzerinden giderileceğine inanıyoruz. Benim kendilerine olan desteğim sonsuz. Onlarda bunun farkındalar. Biz sporun her alanında iddialı bir kulübüz. Bünyemizde birçok takımımız var. Ama futbol artık bizlerin fenomeni haline geldi. Vatandaşlarımızın ilgi gösterdiği Yeni Malatyaspor’umuzdan sonra beklentiye ve şampiyonluk havasına girerek desteklediği bir takımımız. Bu sezon kendilerinden oldukça umutluyum. İnşallah hasretle beklenen ve özlenen başarıyı bu yıl yakalayacaklar. Bizleri mahcup etmeyeceklerine inanıyorum” diye konuştu. Ziyaret konuşmasının ardından Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Dursun Cumali Sucu ve teknik direktör Hayati Palancı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Mehmet Çınar’a teşekkür etti. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtBaşkan Desteği
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