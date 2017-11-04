04 Kasım 2017 Cumartesi

Yeşilyurt ‘Yol’a gidecek!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, geçen haftaki Şehit Kamil Belediyespor galibiyetiyle derin bir nefes aldı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:43
Yeşilyurt ‘Yol’a gidecek!

  Mavi-beyazlılar, 3 maç aradan sonra galip gelerek kötü gidişe dur dedi. Teknik Direktör İsmail Tekin içinde son şans olarak görülen karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Malatya temsilcisi, ligin 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Elazığ Yolspor maçının hazırlıklarına ise devam ediyor.

Yeşiltepe Tesisleri’nde yapılan antrenmanda futbolcuların morallerinin yüksek olduğu görülürken, tecrübeli çalıştırıcı Tekin'in aynı performansı sürdürmeleri gerektiği yönünde uyarılarda bulundu. Ligin son sırasındaki Elazığ Yolspor ile oldukça önemli bir maça çıkacaklarını futbolcularına aktaran İsmail Tekin, müsabakanın zorluğuna vurgu yaptı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’da hafta sonu oynanacak karşılaşma öncesi eksik bulunmazken, hafif sakatlığı olan Yusuf Yağmur’un da iyileştiği belirtildi. Mavi-beyazlılar, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahMalatya Yeşilyurt Belediyespor

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