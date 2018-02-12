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YEŞİLYURT YİNE KAZANAMADI!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 18. Haftasında Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Siverek Belediyespor ile karşılaştı. Haftalardır 3 puan hasretliği çeken mavi-beyazlılar, yenik düştüğü karşılaşmada uzatmalarda bulduğu golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

YEŞİLYURT YİNE KAZANAMADI!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 18. Haftasında Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Siverek Belediyespor ile karşılaştı. Haftalardır 3 puan hasretliği çeken mavi-beyazlılar, yenik düştüğü karşılaşmada uzatmalarda bulduğu golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 11:46
YEŞİLYURT YİNE KAZANAMADI!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2. Grup temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Şanlıurfa ekibi Siverek Belediyespor’u ağırladı. Haftalardır galip gelemeyen mavi-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçtan 1 puan kurtarmayı başardı.

Yeşiltepe 1 numaralı sahada oynanan karşılaşmayı Burak Filik, Ramazan Taşkın, Ferhat Çalar hakem üçlüsü yönetti. Yeşilyurt Belediyespor sahaya, Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Erdal Küçükkara, Murat Avcu, Erdem İsotçu, Yusuf Kaygusuz on biriyle çıktı. Siverek Belediyespor ise Ahmet Özden, Seydi Vakkas Eryılmaz, Deniz Işık, Mustafa Cancap, Oktay Özen, Ramazan Öz, Emre Yücel, Ali Mesut, Vedat Erçin, Abidin Fikirli ve İbrahim Ülüm on biriyle mücadeleye başladı. Maça hızlı başlayan taraf Siverek Belediyespor oldu. Maçın 25. dakikasında konuk ekibin Yeşilyurt Belediyesi ağlarına attığı gol yan hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarısı 0-0 eşitle tamamlanan karşılaşmanın 73. dakikasında Oktay Özen’in attığı golle 1-0 öne geçen konuk takım, bu üstünlüğünü koruyamadı. Yeşilyurt Belediyespor 90. dakikada Mehmet Ali Kayaili’nin golüyle skoru 1-1’e taşıdı ve müsabaka bu sonuçla tamamlandı.busabahmalatya.com 

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 18. HaftasıMalatyaMalatya Haberleri
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