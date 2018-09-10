Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92613
ALTIN
247.657
DOLAR
6.4541
STERLİN
8.3528
EURO
7.4682

Yeşilyurt turuncu giyecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un yeni sezon forması tanıtıldı.

Yeşilyurt turuncu giyecek

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2.Grup’ta mücadele edecek olan Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un yeni sezon forması tanıtıldı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:04
Yeşilyurt turuncu giyecek

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu yeşilliler, takımın başına Malatyalı tecrübeli teknik adam Hayati Palancı’yı getirirken, alternatifli ve iyi bir kadro kurdu. Malatya’ya bir 3.Lig takımı kazandırmayı amaçlayan Yeşilyurt Belediyesi tarafından destekleyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un göğüs sponsorluğunu Yeşilyurt İnşaat üstlenecek. Malatya ekibinin 2018-2019 sezonunda Yeşilyurt İnşaat göğüs sponsorluğunda giyeceği forma tanıtıldı. Buna göre, Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeşil şort, turuncu üst giyecek. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
YeşilyurtTuruncu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gündem Beşiktaş!
Gündem Beşiktaş!
Kartal sabah çalıştı
Kartal sabah çalıştı
Ahmet sonradan girdi
Ahmet sonradan girdi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim