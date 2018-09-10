Yeşilyurt turuncu giyecek

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan turuncu yeşilliler, takımın başına Malatyalı tecrübeli teknik adam Hayati Palancı’yı getirirken, alternatifli ve iyi bir kadro kurdu. Malatya’ya bir 3.Lig takımı kazandırmayı amaçlayan Yeşilyurt Belediyesi tarafından destekleyen Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un göğüs sponsorluğunu Yeşilyurt İnşaat üstlenecek. Malatya ekibinin 2018-2019 sezonunda Yeşilyurt İnşaat göğüs sponsorluğunda giyeceği forma tanıtıldı. Buna göre, Malatya Yeşilyurt Belediyespor yeşil şort, turuncu üst giyecek. busabahmalatya.com