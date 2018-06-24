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Yeşilyurt transfere hızlı girdi

Teknik Direktör Hayati Palancı’nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, iç transferde Murat Avcı, Erdem İsotçu, Mübarek Kılınç ve Abdulvahap Kaya ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Yeşilyurt transfere hızlı girdi

Teknik Direktör Hayati Palancı’nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, iç transferde Murat Avcı, Erdem İsotçu, Mübarek Kılınç ve Abdulvahap Kaya ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

24 Haziran 2018 Pazar 13:20
Yeşilyurt transfere hızlı girdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon kadrosunu oluşturmayı sürdürüyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Hayati Palancı’nın verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan turuncu-yeşilliler, iç transferde Murat Avcı, Erdem İsotçu, Mübarek Kılınç ve Abdulvahap Kaya ile sözleşme yeniledi. Kulüpte geçen sezon forma giyen yaklaşık 7 oyuncusuyla sözleşme yenileceği öğrenilen Yeşilyurt Belediyespor, dış transferde ise ibreyi Hayati Palancı’nın çalıştırdığı İzmirspor, Dersimspor’a gibi takımlara çevirdi. Önceki günlerde Dersimsporlu orta saha oyuncusu Mehmet Güler ve kaleci Gökhan Zirekli ile prensipte anlaşan yeşil-beyazlıların seçimlerden sonra birçok oyuncuyla masaya oturması bekleniyor. Öte yandan Yeşilyurt Belediyespor’un, Kars 36 Spor Kulübünün orta saha oyuncusu Adnan Kızılgöz ile de anlaşmaya vardığı ve bu futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporHayati PalancıSözleşme
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