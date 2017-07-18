İç transferde geçen sezon ki kadrosundan 10 futbolcuyla yeniden anlaşan, dış transferde ise Mustafa Maden ve Yunus Emre Eserdi’yi transfer eden Malatya ekibi, son olarak ise Pazarspor’dan 1993 doğumlu kaleci Metehan Erdem’i kadrosuna dahil etti. Trabzonspor'da futbola başlayan Erdem sırasıyla Derince Belediyespor, Ümraniyespor , Bayburt Grup, Sultanbeyli Belediyespor ve son olarak da Pazarspor formalarını giydi. Bu arada Yeşilyurt Belediyespor iç transferde de Mehmet Ali Kayaili ile yeniden anlaştı. Sol kanat oyuncusu Mehmet Alikayaili, geçen sezon 14 müsabaka görev yaptı.

İHA