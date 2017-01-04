Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk için gözünü karartan Yeşilyurt Belediyespor, transferde yine gaza bastı. Sezon başında milyonluk bütçesiyle sıfırdan bir takım kuran turuncu yeşilliler devre arasında da oyuncu gönderip yerine takviye yapmaya başladı. Bu kapsamda Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Sarıkamış Belediyespor’dan orta saha oyuncusu Özgür Dükme’yi renklerine bağladı. Devre arasında ilk transferini Melik Balkış’ı renklerine bağlayarak yapan Yeşilyurt Belediyespor, ikinci transferini ise Bölgesel Amatör Lig 3. Grup’ta lider durumda bulunan Sarıkamış Belediyespor’un başarılı futbolcusu Özgür Dükme’yi kadrosuna katarak gerçekleştirdi.







ERDAL GİTTİ, ÖZGÜR GELDİ!

Bir süredir kampta takımla birlikte çalışmalara katılan sol kanat oyuncusu Özgür Dükme’nin Nevşehir’e satılan Erdal Küçükkara’nın yerine transfer edildiği bildirildi. Bölgesel Amatör Lig’de ligin ilk yarısında 3.Grup lideri Sarıkamış Belediyespor formasını giyen Özgür, takıma adına 3 gole imza attı. 1991 doğumlu olan Özgür, Adana Hadırlıgücü takımının alt yapısında yetiştikten sonra Gençlerbirliği Kulübü’nde profesyonelliğe geçiş yaptı. Bu sezonun başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarıkamış Belediyespor takımına transfer olan Özgür, ligin ikinci yarısında Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyecek. Özgür Dükme Bölgesel Amatör Ligde 132 maça çıkarak 27 gol kaydetti,Gençlerbirliği takımıyla U21 Liginde 13 maçta 2 gol,Türkiye Kupasında ise 3 maçı bulunuyor.

FATİH AVCI