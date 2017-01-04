ERDAL GİTTİ, ÖZGÜR GELDİ!
Bir süredir kampta takımla birlikte çalışmalara katılan sol kanat oyuncusu Özgür Dükme’nin Nevşehir’e satılan Erdal Küçükkara’nın yerine transfer edildiği bildirildi. Bölgesel Amatör Lig’de ligin ilk yarısında 3.Grup lideri Sarıkamış Belediyespor formasını giyen Özgür, takıma adına 3 gole imza attı. 1991 doğumlu olan Özgür, Adana Hadırlıgücü takımının alt yapısında yetiştikten sonra Gençlerbirliği Kulübü’nde profesyonelliğe geçiş yaptı. Bu sezonun başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Sarıkamış Belediyespor takımına transfer olan Özgür, ligin ikinci yarısında Malatya Yeşilyurt Belediyespor forması giyecek. Özgür Dükme Bölgesel Amatör Ligde 132 maça çıkarak 27 gol kaydetti,Gençlerbirliği takımıyla U21 Liginde 13 maçta 2 gol,Türkiye Kupasında ise 3 maçı bulunuyor.
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