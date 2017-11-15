15 Kasım 2017 Çarşamba

Yeşilyurt teniste başarılı

2017-2018 Masa Tenisi sezonu Türkiye 2.Ligi 2.etap maçları 11-12 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul Bayrampaşa Spor Kompleksinde yapıldı.

15 Kasım 2017 Çarşamba 13:18
Yeşilyurt teniste başarılı

  Malatya Yeşilyurt Belediyespor, oynadığı 5 müsabakanın 4’ünü kazanarak, yükselişini sürdürdü. Türkiye 2.Liginde iki gün süren maçların ardından Erkeklerde Bu Piliçspor ve Kon-Tek 10 maçta 10 galibiyetle liderliklerini sürdürdüler. 10 maçta 8 galibiyet elde eden Çankaya Üniversitesi üçüncü durumda bulunuyor. Bayanlarda ise Kocasinan Belediye (B), MKE Ankaragücü ve Kon-Tek birer mağlubiyetle ilk sırada yer alıyorlar. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, ikinci etabı, 17 puanla 4.sırada tamamladı.

 Malatya Yeşilyurt Belediyespor’un oynadığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle: İzmir Büyükşehir Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0 - 3, Giresun Gençlik Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2 – 3, İstanbul FMW Işıkspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 3 – 1, Bitlis Gençlik Spor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2 – 3, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 2 - 3.

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