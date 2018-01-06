Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeşilyurt Belediyesispor, devre arası hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşiltepe Stadı’nda gerçekleşen idmanda Mavi-beyazlılar, antrenmana teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde 5’e 2 oynanan top kapma oyununun ardından futbolcular dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Öte yandan eksik ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Yeşilyurt Belediyesispor’da devre arasında transfer yapılmayabileceği öğrenildi. Sezon başında şampiyonluk parolasıyla lige başlayan Malatya temsilcisi ilk yarıda yaşanan puan kayıplarıyla bu hedefinden uzaklaşarak Azeri golcüsü Royal Najafov’u Ağrı 1970 Spor’a satmıştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ