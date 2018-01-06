06 Ocak 2018 Cumartesi

Yeşilyurt tempoyu artırdı!

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2.grup ekiplerinden Yeşilyurt Belediyesispor, ikinci yarı hazırlıklarına Malatya’da devam ediyor. Hava şartlarının bir önceki yıla göre yumuşak geçmesini fırsat bilen Mavi-beyazlılar devre arası kamp programı çerçevesinde ikinci yarıya yoğun tempoyla hazırlanıyor.

06 Ocak 2018 Cumartesi 11:35
Yeşilyurt tempoyu artırdı!

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeşilyurt Belediyesispor, devre arası hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşiltepe Stadı’nda gerçekleşen idmanda Mavi-beyazlılar, antrenmana teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde 5’e 2 oynanan top kapma oyununun ardından futbolcular dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı.

Öte yandan eksik ve cezalı oyuncunun bulunmadığı Yeşilyurt Belediyesispor’da devre arasında transfer yapılmayabileceği öğrenildi. Sezon başında şampiyonluk parolasıyla lige başlayan Malatya temsilcisi ilk yarıda yaşanan puan kayıplarıyla bu hedefinden uzaklaşarak Azeri golcüsü Royal Najafov’u Ağrı 1970 Spor’a satmıştı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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