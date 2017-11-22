22 Kasım 2017 Çarşamba

Yeşilyurt tatsız tutsuz

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta konuk olduğu Tunceli ekibi 62 Pertek Spor ile 0-0 berabere kalan Yeşilyurt Belediyespor, Pazar günü oynayacağı İnönü Üniversitesi maçı hazırlıklarını Yeşiltepe Stadı’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.

22 Kasım 2017 Çarşamba 11:45
Yeşilyurt tatsız tutsuz

  Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi maçı hazırlıklarını teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde sürdürüyor. Yeşiltepe Stadı’nda yapılan antrenmanda Pertek deplasmanında kaçan 2 puandan dolayı oyuncuların keyifsiz oldukları gözlendi. Mavi-Beyazlılar ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmana, dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yaparak devam etti.

Ligin 10. haftasında Yeşiltepe’de Pazar günü İnönü Üniversitesi ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyesispor, geride kalan 9 haftada 14 puan topladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt Belediyespor

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