Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesi maçı hazırlıklarını teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde sürdürüyor. Yeşiltepe Stadı’nda yapılan antrenmanda Pertek deplasmanında kaçan 2 puandan dolayı oyuncuların keyifsiz oldukları gözlendi. Mavi-Beyazlılar ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmana, dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yaparak devam etti.

Ligin 10. haftasında Yeşiltepe’de Pazar günü İnönü Üniversitesi ile karşılaşacak olan Yeşilyurt Belediyesispor, geride kalan 9 haftada 14 puan topladı.

ÖMER ALİ DELİBAŞ