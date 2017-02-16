Yeşiltepe 3 Nolu sahada bir çalışma yapan mavi beyazlılar, şampiyonluk yolunda yara almadan geçmek istediği Fidanspor ile oynayacağı 19.hafta müsabakasını yenip, çıkışını sürdürmek istiyor. Defans oyuncusu Vedat Taşdemir’in de cezasının sona erdiği Malatya ekibinde eksik oyuncu bulunmazken, futbolcuların şampiyonluk yarışının kızıştığı kritik haftalar öncesinde birbirlerine söz verdikleri öğrenildi. Geçen hafta deplasmanda 1920 Maraş takımını 2-1 yenerek zirve takibini sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, lider Adıyaman’ın bay olacağı haftada Fidanspor’u yenip liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

Fidanspor’un taktiğinin çalışıldığı antrenmanın sonrasında açıklamalarda bulunan teknik direktör Tekin, “1920 Maraş maçı öncesi zorlu bir 4 haftalık sürece girmiştik. Maraş’ta iddialı ve çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorduk ama bu derece olacağını da düşünemiyorduk. Hem saha içi, hem saha dışı bir takım baskılar. Fakat orada Yeşilyurt Belediyespor olarak 2-1 galip geldik. Tabi orada, o şartlarda galip gelen bir Yeşilyurt Belediyespor kalan 3 maç için de bir moral, güven kazanmış oldu. Şimdi şurada futbolcularım Fidan maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Ben görüyorum futbolcularımın kendine olan güvenlerini. Olayın farkında bilincinde olmaları, bu sorumlulukla hareket etmeleri fevkalade önemli bir olaydır. Tabi buda bize ayrı bir güven veriyor ve umutlandırıyor. Sakalıklar vardı, onları atlattık ama şuan Yeşilyurtspor’da 18 futbolcu iki tane gençle mücadele ediyoruz. 18 futbolcu da hazır bir durumda. O da ayrı bir sevindirici olay. Eğer şu maçı da içeride istediğimiz şekilde bitirebilirsek 3 haftaya çok daha güvenli ve emin bir şekilde girmiş olacağız” diye konuştu.

İHA