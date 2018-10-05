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Yeşilyurt taktik çalıştı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı 11 Nisan maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe’de maçın taktiğini çalışan turuncu yeşilli takımda teknik direktör Hayati Palancı oyuncularını sık sık uyardı.

Yeşilyurt taktik çalıştı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’ta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor pazar günü deplasmanda oynayacağı 11 Nisan maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşiltepe’de maçın taktiğini çalışan turuncu yeşilli takımda teknik direktör Hayati Palancı oyuncularını sık sık uyardı.

05 Ekim 2018 Cuma 16:40
Yeşilyurt taktik çalıştı

Yeşiltepe tesislerinde çalışan Yeşilyurt Belediyespor’da antrenmana tüm futbolcular katıldı. Teknik direktör Hayati Palancı ve yardımcıları nezaretinde gerçekleşen idmanda morallerin yüksek olduğu görüldü. Düz koşunun ardından taktik bir gerçekleştiren mavi beyazlılarda Hayati Palancı, antrenmanın başında kısa bir motivasyon konuşması yaptı. Palancı ligin kendileri için yeni başladığını belirterek, “Ligin ilk 2 haftasında kazandığımız maçlar iyi başlangıç açısından önemliydi. Ancak bir gerçek var ki bizim içim lig yeni başladı. Bu hafta deplasmanda oynayacağımız 11 Nisan karşılaşması her açıdan zor ve de önemli. Kazanmamız gereken bu müsabakada soğukkanlı, disiplinli ve centilmen olacağımızdan hiç şüphem yok. Bu anlamada size sonuna kadar güveniyorum” dedi. Antrenmanda daha sonra as kadroyla yedekler çift kale maç yaptı. Palancı’nın çift kalede geçen hafta Araban karşısında kazanan takımı bozmadığı görüldü.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
YeşiltepeHayati Palancı
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