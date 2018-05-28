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Yeşilyurt sil baştan!

Hacı Uğur Polat’ın Malatyalı gençleri spor adı altında zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için proje diye düşündüğü fakat sonrasında görev alan yönetici ve teknik heyetlerin yanlış ve kötü yönlendirmeleri neticesinde amacının dışına çıktığı Yeşilyurt Belediyespor, yeniden özüne dönecek. Yeşilyurt Belediyesi’nin yeni başkanı Mehmet Çınar, lacivert beyazlı kulüpte mevcut başkan ve yönetimi görevden alarak, yeni bir yönetim ve yeni bir teknik heyet belirleyip yola proje takımı olarak devam edecek.

Yeşilyurt sil baştan!

Hacı Uğur Polat’ın Malatyalı gençleri spor adı altında zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için proje diye düşündüğü fakat sonrasında görev alan yönetici ve teknik heyetlerin yanlış ve kötü yönlendirmeleri neticesinde amacının dışına çıktığı Yeşilyurt Belediyespor, yeniden özüne dönecek. Yeşilyurt Belediyesi’nin yeni başkanı Mehmet Çınar, lacivert beyazlı kulüpte mevcut başkan ve yönetimi görevden alarak, yeni bir yönetim ve yeni bir teknik heyet belirleyip yola proje takımı olarak devam edecek.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 11:18
Yeşilyurt sil baştan!

Bölgesel Amatör Lig’de yer alan Yeşilyurt Belediyespor yeni bir yapılanma sürecine girecek. Yeşilyurt Belediyesi’nin başına geçen Mehmet Çınar, son 5 sezonda yaklaşık 5 milyon civarında para harcayıp, somut bir başarı elde edemeyen lacivert beyazlı kulübü sil baştan dizayn edecek. Dursun Sucu, Eyüp Bolat ve İsmail Tekin ile takımı yetiştirici özelliğinden çıkarıp, il dışından futbolcular transfer ederek, büyük ve pahalı bütçelerle şampiyonluk hayaliyle Yeşilyurt Belediyesi’nin kaynaklarını verimsiz bir şekilde kullanan hem yönetim hem de teknik heyetteki hiçbir isimle yola devam edilmeyecek.

İlerleyen günlerde kongresi olan kulüpte yeni bir yönetim belirlenecek. Dursun Sucu ve Eyüp Bolat’a o yönetimde yer verilmeyecek. Kulübün tüm faaliyetleri ve spor branşları aksamadan devam edecek. Bu noktada ya yeni bir yönetim ya da kulübün bir başkan yardımcısına bağlanması gündeme gelecek. Sözleşmesi biten İsmail Tekin ile devam etmeyecek başkan Çınar, kurmaylarına genç ve vizyon sahibi, kulübün yetiştiricilik ve proje hedefine uygun bir antrenör belirlenmesi için talimat verdi. 20 gün içinde hem yönetim hem de teknik heyet belirsizliğini giderecek kulüp, tamamına yakını Malatyalılardan oluşacak ve her yıl alttan yetenekli oyuncular yetiştirip, bölge takımlarına ihraç edebilecek bir futbol takımı hüviyetine bürünecek.

Malatya spor kamuoyundaki yoğun eleştirilere rağmen yanlışlarından dönmeyen Yeşilyurt Belediyespor’un eski yönetimi ve teknik heyetiyle ilgili Mehmet Çınar’ın aldığı bu karar spor camiasında oldukça heyecan verici ve olumlu karşılanırken, kamuoyu yeniden her camiayla iyi ilişkiler kurabilen bir yönetim ve teknik heyet oluşturulmasını bekliyor.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Belediyesi’nin Yeni Başkanı Mehmet ÇınarBüyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur PolatDursun SucuEyüp BolatIsmail Tekin
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