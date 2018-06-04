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Yeşilyurt sil baştan!

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) geride kalan sezonda tarihinin en başarısız dönemini geçiren Yeşilyurt Belediyespor’da teknik heyet arayışlarının sürdüğü öğrenildi. Belediyede yaşanan başkanlık değişikliğinden gözler sonra kulübün akıbetiyle ilgili duruma çevrilirken yeni başkan Çınar'ın teknik ekip ve futbolcu kadrosunun ağırlıklı olarak Malatyalı olmasını kulüp başkanı Cumali Sucu’ya ilettiği ifade edildi.

Yeşilyurt sil baştan!

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) geride kalan sezonda tarihinin en başarısız dönemini geçiren Yeşilyurt Belediyespor’da teknik heyet arayışlarının sürdüğü öğrenildi. Belediyede yaşanan başkanlık değişikliğinden gözler sonra kulübün akıbetiyle ilgili duruma çevrilirken yeni başkan Çınar'ın teknik ekip ve futbolcu kadrosunun ağırlıklı olarak Malatyalı olmasını kulüp başkanı Cumali Sucu’ya ilettiği ifade edildi.

04 Haziran 2018 Pazartesi 11:26
Yeşilyurt sil baştan!

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon öncesi belirsizlik sürerken, teknik adam konusunda ise görüşmelerin başladığı ifade ediliyor. Yeşilyurt Belediyesi’nde yaşanan başkan değişikliği sonrasında gözler futbol kulübüne çevrilirken, yeni Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın mavi- beyazlı yönetimle bir durum değerlendirmesi toplantısı yaptığı belirtildi. Dursun Sucu başkanlığındaki Yeşilyurt Belediyespor son 5 yılda önemli bir bütçe harcamasına rağmen 3.lig hedefini gerçekleştirmezken, bu tablonun yapılan toplantıda ana gündem maddesini oluşturduğu öğrenildi. Toplantıda başkan Çınar’ın Dursun Cumali Sucu’ya yeni sezonda kulübün mali yapısında daralmaya gideceklerini ve kulübün kendi imkanlarıyla lige devam etmesinin doğru olacağını söylediği ileri sürülüyor. Başkan Çınar'ın teknik ekip ve futbolcu kadrosunun ağırlıklı olarak Malatyalı olmasını da Sucu’ya ilettiği ifade edildi. Bu arada mavi-beyazlı kulüpte bu görüşmenin ardından başkan Sucu’nun teknik heyet belirsizliğini ortadan kaldırmak için bazı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtiliyor. Sucu’nun listesinde Hayati Palancı ve Cemil Tonguç’un yanı sıra Murat Kurt’un da bulunduğu iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaYeşilyurtBALCumali Sucu
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