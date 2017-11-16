Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor’da 3 maçlık galibiyet serisinin mutluluğu yaşanıyor. Mavi beyazlılar geçen hafta deplasmanda Elazığ Yolspor karşısında aldığı galibiyetten sonra, ligin 8. haftasında da kendi evinde Dumlupınarspor’u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez galip geldi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen istediği sonuçları alamayarak taraftarını üzen Malatya temsilcisi, son 3 haftadır yakaladığı çıkışla üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi. İsmail Tekin’in öğrencileri geçen hafta aldığı galibiyetle puanını 13’e çıkararak sıralamada 4’üncülüğe yükseldi. Yeşilyurt Belediyespor ligde oynadığı 7 maçtan 4 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.
HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
9. haftada deplasmanda lig üçüncüsü 62 Pertekspor ile karşılaşacak olan mavi beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Yeşiltepe Stadı’nda sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde dün yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 7'ye 3 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan mavi-beyazlılar antrenmanı tamamladı. Malatya temsilcisinde Pertek maçı öncesi eksik ya da sakat oyuncu bulunmazken Tekin’in talebeleri zorlu deplasmandan galip gelip, üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor.
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