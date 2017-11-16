16 Kasım 2017 Perşembe

Yeşilyurt seriyi artırmanın peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta üst üste üçüncü maçını kazanarak puanını 13'e yükselten Yeşilyurt Belediyespor’da, 62 Pertekspor maçı hazırlıkları sürüyor. Ligde oynadığı son 4 maçta iyi bir çıkış yakalayan mavi-beyazlılarda, alınan güzel sonuçların oyuncuların performansının artmasında önemli katkı sağladığı öğrenildi.

16 Kasım 2017 Perşembe 11:51
Yeşilyurt seriyi artırmanın peşinde

  Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor’da 3 maçlık galibiyet serisinin mutluluğu yaşanıyor. Mavi beyazlılar geçen hafta deplasmanda Elazığ Yolspor karşısında aldığı galibiyetten sonra, ligin 8. haftasında da kendi evinde Dumlupınarspor’u 3-1 mağlup ederek üst üste üçüncü kez galip geldi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına rağmen istediği sonuçları alamayarak taraftarını üzen Malatya temsilcisi, son 3 haftadır yakaladığı çıkışla üst sıralardaki takımlarla arasındaki puan farkının açılmasına izin vermedi. İsmail Tekin’in öğrencileri geçen hafta aldığı galibiyetle puanını 13’e çıkararak sıralamada 4’üncülüğe yükseldi. Yeşilyurt Belediyespor ligde oynadığı 7 maçtan 4 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
  9. haftada deplasmanda lig üçüncüsü 62 Pertekspor ile karşılaşacak olan mavi beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını Yeşiltepe Stadı’nda sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Tekin nezaretinde dün yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 7'ye 3 top kapma oyunuyla devam etti. Daha sonra gruplar halinde dönüşümlü olarak kuvvet ve dar alanda çift kale maç yapan mavi-beyazlılar antrenmanı tamamladı. Malatya temsilcisinde Pertek maçı öncesi eksik ya da sakat oyuncu bulunmazken Tekin’in talebeleri zorlu deplasmandan galip gelip, üst sıralara bir adım daha yaklaşmak istiyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeşilyurt Belediyespor

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