Yeşilyurt şampiyonluk için iddialı

Medya mensuplarıyla yapılan kahvaltıda konuşan 2018-2019 futbol sezonunun Malatya spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederek başlayan Yeşilyurt Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kadircan Esen, geride kalan sezonun tamamlanmasının ardından öncelikle yönetim kurulunda bazı görev değişiklileri gerçekleştirdiklerini belirtti. Esen, “Hayati Palancı hocamızla anlaşarak kendisinin raporu doğrultusunda transferler gerçekleştirdik. Daha önce anlaştığımızı duyurduğumuz santrafor arkadaşımız Bekir Yardım ile karşılıklı görüşerek anlaşmamızı iptal ettik. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Malatya kamuoyunun Malatyaspor dışında 1989 ve 2005 yıllarından sonra profesyonel bir takımın üst lige yükselmesi için çok uzun yıllar beklediğini biliyoruz. Aynı senaryoların yaşanmaması alternatif profesyonel bir takımın gerekli olduğunun kanaatindeyim ve hatta zorunlu olduğunu düşünüyorum. Bir daha uzunca düşüşlerin yaşanmaması için bu sene Yeşilyurt Belediyespor’un sonuna kadar desteklenmesi için gereken ne varsa yapılmalıdır. Kulübümüzün kurumsal yapısı, teknik heyet, transferler takımımızın doğal olarak şampiyonluğun adayı konumuna getirmiştir. Bu hedefi bu yıl yakalayacağımızdan şüphem yoktur. Ama herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmalıdır.” dedi.

“HER TÜRLÜ ELEŞTİRİYE AÇIK OLMAMIZ LAZIM”

Konuşmasına şampiyonluk hedefleri olan Yeşilyurt Belediyespor’un kendisiyle çalışmayı istemesinden dolayı yönetim kuruluna teşekkür ederek başlayan Teknik direktör Hayati Palancı ise şunları söyledi: “Takımımız yeni sezon hedefini artık belirlemiştir. Amacımız bu takımı şampiyon yapmaktır. Bunun altında her sonuç burayı başarısız sayacaktır. Bunun için çok çalışacağız. Yıllar öncede söyledim şimdide söylüyorum. Bu iş yönetim kurulunun, ya da sadece Hayati Palancı’nın tek başına yapabileceği bir iş değil. Şampiyonluklar ancak birlikteliklerle çıkar. Şampiyonluk ruhunun nasıl yaşandığını daha önce bilen arkadaşlarımız var. Bu birlikteliği sağladığımız sürece, sadece işimizin sahada futbol oynayıp neticelendirmenin dışında geçtiğini çok iyi bilenlerdenim. Bilgilendirme toplantıları tarafımdan her 15 günde bir devam edecektir. Futbolun medya tarafından bakıldığında eleştirel bir noktası elbette var. Her türlü eleştiriye açık olmamız lazım. Çünkü futbolun özünde bu var. Malatya antrenörünün ve futbolunun yeni bir profesyonel takıma çok ihtiyacı var. Bu ihtiyacı bizler bir nebze kapatır takımı üst lige taşırsak Malatya’da hedef noktası haline getirebileceğimiz bir yapıyı kurabiliriz diye düşünüyorum. Malatya futbolunu dar bir çevreye sıkıştırıp, altyapıları bir tane sahadan mütevellit futbol kulüpleri haline getirmemiz, antrenörleri sadece çalışabileceği iki tane takıma mahkum etmemiz bunun en büyük göstergesidir. Keşke Yeşilyurt Belediyespor gibi daha nice takımlarımız olsa da üst liglere taşıyabilsek. Buradaki antrenör arkadaşlarımızı ve futbolcu kardeşlerimizi önünü çok daha net açabilsek. Bu anlamda iyi bir ivme yakaladık. Bu yükselen grafik sahadaki çalışmalarımızla devam edecek. Sonu inşallah şampiyonluk olur.”

“BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI SÖYLÜYORUM”

Yeşilyurt Belediyespor Kulübü Başkanı Dursun Cumali Sucu ise sadece futbol olarak değil salon sporlarında da elde ettikleri başarılarla büyük bir takım olduklarını söyledi. Sucu, “Yönetici arkadaşlarımız ayrı ayrı birçok branşla ilgileniyor. Futbolun dışında kulüp sporcularımızın 9 branşta çok büyük başarıları var. 2017-2018 futbol sezonu bittiğinde belediye başkanımız Mehmet Çınar ile oturup konuştuk. 4 senedir kulübün başındayız hiçbir zaman şampiyon olacağımızı söylemedik. Ama bu sene şampiyon olacağımızı söylüyorum. Çünkü ortaya bir hedef koyduk. Önceki senelerde bunu koymamıştık. Transferi yüzde 90 oranında tamamladık. Hocamızın görüşü doğrultusunda 2 tane daha arkadaşımızı alıp teknik heyetin vereceği rapor doğrultusunda transferi bitirmek istiyoruz. 28 Temmuz’da Malatya’da kampımıza başlıyoruz. 6 Ağustos’da Erzurum’da ikinci etap kamp çalışmalarına başlayarak 20 Ağustos’da hazırlıklarımızı tamamlayacağız.” diye konuştu.