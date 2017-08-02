Yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da devam eden mavi beyazlılar, günü sabah salonda kondisyon, akşam ise dayanıklılık çalışarak geçirdi. Teknik Direktör İsmail Tekin nezaretinde çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinde denenmeye alınan Gobonlu oyuncular Chrıstıan Nze, Chrıslaın Romarıc Ndong ve Lılıan Ella Bıkoro da antrenmanlarda yer aldı.

Bu oyuncular ile devam edilip edilmeyeceğine İsmail Tekin’in vereceği rapora göre karar verileceği belirtildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 10 günlük Malatya kampının ardından, ikinci etap kampı için Nevşehir Ürgüp’e gidecek.

İHA