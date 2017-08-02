02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Yeşilyurt salonda çalıştı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) sezona iddialı girebilmek için transferde önemli isimleri kadrosuna dahil eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:42
Yeşilyurt salonda çalıştı

  Yeni sezon hazırlıklarına Malatya’da devam eden mavi beyazlılar, günü sabah salonda kondisyon, akşam ise dayanıklılık çalışarak geçirdi. Teknik Direktör İsmail Tekin nezaretinde çalışmalarını sürdüren Malatya ekibinde denenmeye alınan Gobonlu oyuncular Chrıstıan Nze, Chrıslaın Romarıc Ndong ve Lılıan Ella Bıkoro da antrenmanlarda yer aldı.

Bu oyuncular ile devam edilip edilmeyeceğine İsmail Tekin’in vereceği rapora göre karar verileceği belirtildi. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 10 günlük Malatya kampının ardından, ikinci etap kampı için Nevşehir Ürgüp’e gidecek.

İHA
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