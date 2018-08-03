Yeşilyurt salonda çalıştı

2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında idman temposunu artıran Yeşilyurt Belediyespor çalışmalarını sürdürüyor. Lige mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan turuncu-yeşilliler teknik direktör Hayati Palancı’nın gözetiminde yoğun kondisyon programında güç depoluyor. Bu kapsamda 28 Temmuz’dan itibaren İnönü Stadı’nda antrenman yapan Malatya temsilcisi dün salonda ağırlık çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra fitness aletleriyle yapılan çalışmalarla devam etti. Futbolcular, sıcak nedeniyle zorlanmalarına rağmen programdaki tüm çalışmaları eksiksiz yaparken antrenman, teknik heyetin alkışlarıyla sona erdi.

“SANTRAFOR ARAYIŞLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Takımdaki son durumu değerlendiren teknik direktör Hayati Palancı, son derece ciddiyetle lige hazırlandıklarını kaydederek, “İyi bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Tempomuzu düşürmeden sıkıntısız şekilde yolumuza devam ediyoruz. Pazar gününe kadar günde çift idman yaparak antrenmanlara devam edeceğiz. İnşallah kısmet olursa da Pazartesi sabah kamp yapmak üzere Erzurum’a hareket edeceğiz. Uyum sorunun erken çözeceğimizi düşünüyorum. Neşeli şekilde tüm oyuncularım ve teknik heyet programlarını aksatmıyor. Erzurum kampının bize çok şey katacağına inanıyorum. Lige bomba gibi gireceğiz. Kırgız oyuncu Kaiumzhan Sharipov’da aramıza bugün katılacak. Futbolcularımın şuan ki performanslarından çok memnunum. Yeni katılan oyuncular karakter olarak bu takıma verimli olabilecek insanlar. Bir santrafor arayışlarımız devam ediyor. Transfer bütçemiz belli biraz daha bekleyeceğiz. 3. Liglerin maçları başlayınca bazı futbolcular boşa çıkabilir. Şuanda transfer piyasasında çok yüksek rakamlar dönüyor. Hedefi olan takımlar futbolcularını bırakmak istemiyor. Bizde o takımlardan bir tanesiyiz. Her şey bu şekilde devam ettiği sürece hedefimize varacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.