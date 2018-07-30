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Yeşilyurt sahaya indi

Bu sezon teknik adam değişikliğiyle şampiyonluğun en güçlü kadrosunu oluşturan Yeşilyurt Belediyespor 2018 – 2019 futbol sezonu hazırlıklarına başladı. İnönü Stadı’nda çalışan turuncu yeşilliler Malatya kampının ardından Erzurum’a gidecek.

Yeşilyurt sahaya indi

Bu sezon teknik adam değişikliğiyle şampiyonluğun en güçlü kadrosunu oluşturan Yeşilyurt Belediyespor 2018 – 2019 futbol sezonu hazırlıklarına başladı. İnönü Stadı’nda çalışan turuncu yeşilliler Malatya kampının ardından Erzurum’a gidecek.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:19
Yeşilyurt sahaya indi

Yeşilyurt Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig’in (BAL) 2018-2019 sezonu hazırlıklarına start verdi. İnönü Stadı’nda gerçekleştirilen ilk antrenman öncesi teknik direktör Hayati Palancı futbolcularını bir araya toplayarak saha ortasında kısa süreli bir toplantı yaptı. Öğrencilerine seslenen Malatyalı teknik adamın Yeşilyurt Belediyespor’un bu yıl yeni bir sayfa açtığını belirttiği ve herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladığı öğrenildi. Kamuoyunda kendilerine olan inancın çok yüksek olduğunu belirten Palancı’nın futbolcularına “Takımımız yeni sezon hedefini artık belirlemiştir. Amacımız bu takımı şampiyon yapmaktır. Bunun altında her sonuç herkesi başarısız sayacaktır. Bunun için çok çalışacağız. Şampiyonluklar ancak birlikteliklerle çıkar. Şampiyonluk ruhunun nasıl yaşandığını daha önce bilen arkadaşlarımız var. Bu birlikteliği sağladığımız sürece engelleri bir bir aşacağımıza inanıyorum” dediği belirtildi. Dün sabah 6’da ilk antrenmanını gerçekleştiren turuncu-yeşilliler önce ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması yaptı. Daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonları çalışan futbolcular dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı. Akşam saatlerinde tekrar toplanan Yeşilyurt Belediyesporlu oyuncular ısınmaya yönelik çalışmaların ardından teknik direktör Hayati Palancı’nın yönetiminde çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Turuncu-yeşilliler yeni sezon hazırlıklarına bugün İnönü Stadı’nda gerçekleştireceği antrenmanlarla devam edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt BelediyesporBÖLGESEL AMATÖR LİGBAL
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