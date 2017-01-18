Bu sezon oynadığı 13 müsabakada 31 puan toplayarak, kendi grubunda lider Adıyaman’ı yakından takip eden Yeşilyurt Belediyespor’un bu başarısında kazandığı penaltı atışlarının da etkisi önemli yer tutuyor. Bölgesel Amatör Lig ikinci grupta 13 maça çıkan turuncu yeşilliler tam 6 kez penaltı kazandı. Bu penaltılardan biri kaçarken, diğer 5’i golle sonuçlandı. Penaltıların son dakikada direkt skora etki ettiği maçlarda Yeşilyurt Belediyespor 5 puan topladı.

BAL’daki diğer tüm takımların kullandığı penaltılar ise Yeşilyurt’un çok çok gerisinde kaldı. Yeşilyurt’un neredeyse 2 maçta bir penaltı kazandığı istatistiklerde Kahramanmaraş 1920 Spor 3 kez, Karaköprü, 11 Nisanspor, Şehit Kamil, 62 Pertekspor ve Adıyamanspor 2’şer kez penaltı atışı kullandı. Aynı ilginç istatistikte bir başka Malatya takımı İnönü Üniversitesi ise hiç penaltıdan gol kaydedemedi. Grup’ta penaltıdan golü olmayan tek takım olan İnönü Üniversitesi, 18 puanla 7. Sırada bulunuyor.

FATİH AVCI