18 Temmuz 2017 Salı

Yeşilyurt para saçıyor!

Bölgesel Amatör Lig’de(BAL) mücadele eden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Azerbaycan 1. lig gol kralı Royal Necefov’u renklerine bağladı. Malatyalı orta saha oyuncusu Mert Ali Turgut ile de masaya oturan turuncu yeşilliler her iki ismin maliyetiyle ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:29
Yeşilyurt para saçıyor!

  Transferde hareketli günler geçiren mavi beyazlı ekip flaş bir transfere imza atarak, 2015-2016 sezonunda Azerbaycan 1.lig takımı CSKA Bakü takımı formasıyla 24 golle gol krallığı yaşayan Azeri futbolcu Royal Necefov’u transfer etti. Transferi kulübün resmi sitesinden de duyurulan Azerbaycanlı futbolcu Royal Necefov Malatya’ya gelerek, yeni kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.

1990 doğumlu olan Royal Necefov futbola 1998 yılında Qarabag alt yapısında başladı. U-15, U -17 , U - 19 , U - 21 , milli takımlarında 30’dan fazla milli formayı giyen başarılı futbolcu, 2007 yılında Qarabaga takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. 2011 yılında birinci lig takimi Bakiliya’ya imza atan golcü futbolcu, 2013 yılında birinci lig takimi CSKA ( Bakü) takımına transfer oldu. Royal Necefov 2015-2016 sezonunda CSKA ( Bakü ) takımında 24 golle birinci lig qol kralı oldu. 2016 yılında süper lig takimi Azala’ya transfer olan Royal Necefov’un son durağı Malatya Yeşilyurt Belediyespor oldu.

MERT ALİ TURGUT YUVAYA DÖNDÜ!
  Bu arada Malatya Yeşilyurt Belediyespor, En son 1920 Maraş takımında forma giyen eski futbolcusu Mert Ali Turgut’u da renklerine bağladığını açıkladı. Yeni Malatyaspor alt yapısında yetişip, burada profesyonelliğe geçiş yapan Mert Ali Turgut orta sahada görev yapıyor.

HABER MERKEZİ
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