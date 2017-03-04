04 Mart 2017 Cumartesi

Yeşilyurt maça hazır!

Bölgesel Amatör Lig’de haftanın kilit maçı yarın Malatya’da oynanacak. 2.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yeşilyurt Belediyespor ile Adıyamanspor Yeşiltepe’de karşı karşıya gelecek. Favorisi olduğu bu maçın hazırlıklarını tamamlayan Yeşilyurt Belediyespor’da orta saha oyuncusu Özgür Dükme, Adıyaman 1954 maçını kazanacaklarını söyledi.

04 Mart 2017 Cumartesi 12:27
Yeşilyurt maça hazır!

  Yarın kendi sahasında oynayacağı Adıyaman 1954 maçının hazırlıklarını sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, günü tek idmanla geçirdi. Yapılan son antrenmanda değerlendirmelerde bulunan başarılı orta saha oyuncusu Özgür Dükme, zorlu maça hazır olduklarını belirtti.

“FİNAL NİTELİĞİNDE BİR MAÇ OYNAYACAĞIZ”
  Önlerinde bulunan 4 maçın da final niteliği taşıdığını belirterek sözlerine başlayan Özgür, “Artık ligin sonları geldi. Biz son haftalarda iyi bir grafik yakaladık. Geçen hafta bu ligin en iyi takımlarından biri olan Şanlıurfa Karaköprü karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduk. Ancak aldığımız 1 puanda çok önemli. Artık önümüzde Adıyaman maçı var. Bu maç bizim için çok önemli. Sahaya çıkıp işimizi yapacağız ve inşallah kazanacağız. Bizim için son 4 maçın tamamı final maçı. Şampiyon olmak istiyorsak hepsini kazanmamız gerekiyor. Takım arkadaşlarım ve ben hem kafa olarak hem fizik olarak bu maça çok iyi hazırlandık. Artık bu saatten sonra iyi olanın, soğukkanlı olanın kaldıracağı bir kupa var ortada. Biz inanıyoruz, Malatyalılar da inansın bize. Pazar günü oynayacağımız bu zorlu maçta herkesin desteğini bekliyoruz. Malatya’nın ikinci bir profesyonel takım özlemine son vermek için elimizden geleni yapacağız. İnşallah arkamıza alacağımız destekle bunu başaracağız. Adıyaman karşısında alacağımız galibiyet bizi bir sonraki hafta oynayacağımız Araban maçına daha öz güveni yüksek bir şekilde çıkaracaktır. Hocalarım olsun, takım olsun güzel bir havamız var. Bu ortamın da sezon sonu başarıyı getireceğine şüphemiz yok” diye konuştu.

FATİH AVCI
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