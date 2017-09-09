09 Eylül 2017 Cumartesi

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Yeşilyurt lige hazır

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Malatya Yeşilyurt Belediyespor, hazırlık maçında karşılaştığı Diyarbakır Yolspor’u 3-0 mağlup etti.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:45
Yeşilyurt lige hazır

Yeni sezon hazırlıklarını Yeşiltepe Tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdüren mavi beyazlılar, Diyarbakır Yolspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Mert Ali Turgut, Harun Aytemur ve Abdullah Yalçın’ın attığı gollerle maçı 3-0 kazanan Malatya ekibi, oynadığı futbolla lige hazır bir görüntü ortaya koydu. Teknik Direktör İsmail Tekin’in takımdaki bütün oyunculara şans verdiği müsabakada, mavi beyazlı futbolcuların performansının beğenildiği öğrenildi. Lig hazırlıkları ve oynanan müsabakayla ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkanı Dursun Sucu, takım olarak lige hazır olduklarını söyledi.

DURSUN SUCU’DAN YENİ SEZONA HAZIRIZ MESAJI

Verimli bir kamp döneminin ardından lige hazır olduklarını belirten Sucu, “Yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Takımımız Diyarbakır Yolspor ile hazırlık maçı oynadı 3-0 kazandı. Tabi bu tür maçlar takımların son durumlarının ortaya çıkması bakımından önemlidir. Takımımız her geçen gün daha iyi duruma geliyor. Yeni sezona hazır olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu. 

İHA

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