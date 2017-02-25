Maç öncesi Malatya’daki son çalışmasını yapan mavi beyazlı takımda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Takımdaki son durum ve bu haftaki Karaköprü Belediyespor maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, “Pazar günü Karaköprü Belediyespor ile final niteliğinde bir müsabakaya çıkacağız. Hedefimiz oradan puan ya da puanlarla dönmek” dedi. Geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından Karaköprü maçının daha da anlam kazandığını kaydeden Tekin, “Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve kazandık. Bu 3 puanla birlikte bu hafta oynayacağımız Karaköprü maçı daha da önemli bir hal aldı. Önümüzde bulunan 3 haftada grubun kaderi tayin olacak. Ancak ben yarışın son haftalara kadar süreceği kanaatindeyim. Biz sadece kazanmak için sahaya çıkacağız. Kimin ne yaptığı çok da önemli değil. Kendi işimizi yapıp, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim önümüzde 6 maçımız var. 1 bay haftamız bulunuyor. Art arda oynayacağımız 3 maç da şampiyonluk kovalayan takımlarla. Pazar günü Karaköprü Belediyespor ile final niteliğinde bir müsabakaya çıkacağız. Hedefimiz oradan puan ya da puanlarla dönmek” diye konuştu. Yeşilyurt Belediyespor, Karaköprü maçı için bugün sabah saatlerinde Şanlıurfa’ya gidecek.

FATİH AVCI