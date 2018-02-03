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YEŞİLYURT LİDERE KARŞI!

Bölgesel Amatör Futbol Lig 2. Grup’ta mücadele Yeşilyurt Belediyespor ligin 17. haftasında yarın ligin lideri Adıyaman 1954 Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu yıl ligde umduğunu bulamayan Malatya temsilcisi zirve mücadelesi veren rakibi karşısında prestij maçına çıkacak.

YEŞİLYURT LİDERE KARŞI!

Bölgesel Amatör Futbol Lig 2. Grup’ta mücadele Yeşilyurt Belediyespor ligin 17. haftasında yarın ligin lideri Adıyaman 1954 Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Bu yıl ligde umduğunu bulamayan Malatya temsilcisi zirve mücadelesi veren rakibi karşısında prestij maçına çıkacak.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 12:12
YEŞİLYURT LİDERE KARŞI!

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig 2. Grup’ta bu yıl istediğini bulamayan Yeşilyurt Belediyespor, yarın deplasmanda ligin zirvesinde yer alan Adıyaman 1954 Spor ile karşılaşacak. Adıyaman Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ramazan Kaya, yardımcıları Zahit Yanılmaz ve Orhan Timurtaş yönetecek.

7 HAFTADA 1 GALİBİYET

Şampiyonluk parolasıyla başladığı bu sezon ligde kötü sonuçlar alarak zirveden uzaklaşan Yeşilyurt Belediyesispor, Adıyaman 1954 Spor ile prestij maçına çıkacak. En yakın takipçisi 62 Pertekspor ile arasında 7 puan fark bulunan Adıyaman temsilcisi 40 puanla şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip. Oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı performans sergileyen ev sahibi takımın sahasında puan kaybı bulunmuyor. Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor ise ligde 7 haftada 1 galibiyet aldı. Son galibiyetini üç hafta önce alan mavi-beyazlılar deplasmanda Hankendispor’u 2-1 yenmişti. Oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Yeşilyurt Belediyesi 19 puanla 7. sırada yer alıyor.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Bölgesel Amatör Futbol LigYeşilyurt Belediyespor
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