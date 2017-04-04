04 Nisan 2017 Salı

Yeşilyurt lider olmadığı için onları suçlamıştı, kaderleri İnönü’nün elinde! BAL’da düğüm çözülüyor!

BAL 2. Grup’ta son hafta müsabakaları nefes kesecek. Şampiyonluk mücadelesi veren 4 takım 54 ve 53 puanda bir birlerinin puan kaybetmesini beklerken, en avantajlı Karaköprü son haftaya burun farkıyla da olsa avantajlı girecek. Malatya takımı Yeşilyurt Belediyespor ise liderlik için sezon başından beri suçladığı İnönü Üniversitesi’ne muhtaç durumda. Kendisi galip gelse bile İnönü Üniversitesi’nin Şanlıurfa deplasmanında Karaköprü’ye çelme takmasını bekleyecek turuncu yeşilliler, iç sahada Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisan ile karşılaşacak.

04 Nisan 2017 Salı 11:58
Yeşilyurt lider olmadığı için onları suçlamıştı, kaderleri İnönü’nün elinde! BAL’da düğüm çözülüyor!

  Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ve İnönü Üniversitesi’nin yer aldığı Bölgesel Amatör Lig(BAL) 2.Grup’ta şampiyonu son hafta müsabakaları belirleyecek. Son yılların en çekişmeli sezonu olarak öne çıkan ligde geçtiğimiz hafta oynanan müsabakalar tam anlamıyla şampiyonluk yarışını kör bir düğüme çevirdi.

GÖZLER YEŞİLTEPE’DE KULAKLAR URFA’DA OLACAK!
  Lider Araban Belediyespor’un Şanlıurfa’da 11 Nisan takımıyla 1-1 berabere kalması zirvenin sahibini değiştirirken, Malatya temsilcisi Yeşilyurt Belediyespor da kazandığı haftada 2. sıraya yükseldi. Araban’ın sürpriz beraberliğiyle grupta dengelerin bir anda değişmesi Yeşilyurt Belediyespor’u şampiyonluk için yeniden umutlandırdı. Malatya temsilcisi ligin son maçında sahasında Şanlıurfa temsilcisi 11 Nisan takımıyla karşı karşıya gelecek. Turuncu yeşillilere bu maçı kazanması şampiyonluk için yetmiyor. Teknik Direktör İsmail Tekin’in öğrencileri 11 Nisan’ı yenip, aynı gruptaki bir diğer Malatya temsilcisi İnönü Üniversitesispor’un deplasmanda grup lideri Karaköprü Belediyespor’dan puan almasını bekleyecek.

ÜNİVERSİTE İLE İLGİLİ İLGİNÇ SUÇLAMALAR YAPILMIŞTI...
  Grupta İnönü Üniversitesispor ile oynadığı 2 maçta 5 puan kaybeden ve şampiyonluk yolunda büyük yara alan Yeşilyurt Belediyespor, üniversite takımının Karaköprü karşısında sürpriz yapmasını bekleyecek. Sezon başından beri her fırsatta kendilerinden 5 puan aldığı için İnönü Üniversitesi’ni suçlayan ve “Rakiplerimize yenildiler bizden puan aldılar” diye sarı siyahlı kulübe yüklenen Yeşilyurt Belediyespor’un kaderini İnönü Üniversitesi tayin edecek. Yine aynı şekilde Karaköprü Belediyespor da Şanlıurfa’nın bir diğer temsilcisi 11 Nisan’ın Malatya’da Yeşilyurt Belediyespor karşısında her ihtimale karşı kazanmasını istiyor.

BAL 2. Grup’ta son haftaya avantajlı giren Karaköprü Belediyespor ile 53 puanlı Yeşilyurt Belediyespor’un yaşayacakları puan kaybını bekleyen 53’er puanlı Adıyaman ve Araban’ın da şampiyonluk şansları bulunuyor. 

FATİH AVCI
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