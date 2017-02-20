20 Şubat 2017 Pazartesi

Yeşilyurt lider oldu

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ ta haftalardır zirve takibini sürdüren Yeşilyurt Belediyespor, 19. Hafta maçında sahasında ligin zayıf ekibi Fidanspor’u ağırladı. Rakibini 3 – 0 mağlup eden turuncu yeşilliler maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 13:11
Yeşilyurt lider oldu

  Yeşiltepe 3 Nolu Sahada ligin sondan üçüncü takımı Kahramanmaraş temsilcisi Fidanspor ile karşılaşan Yeşilyurt Belediyespor müsabakaya, Önder, Ziya, Mehmet Ali, Vedat, Murat, Sefa, Cuma, Özgür, Yusuf Çelik, Alfonso ve Loris on biriyle çıktı.

GOLLER KİMDEN GELDİ?
  Saat 14.00’te başlayan müsabakayı Murat Akgün, Kadir Coşkun, Emrah Selim Göl hakem üçlüsü yönetti. Rakibi karşısında maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 7. dakikada Yusuf Çelik, 37’de Özgür Dükme, 82. dakikada ise Meye kaydetti. Malatya temsilcisi aldığı galibiyetle puanını 43’e yükseltti ve maç fazlasıyla grupta liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluk yarışı içerisinde bulunan Adıyaman 1954’ün bay olduğu, Karaköprü Belediyespor’un ise Araban’a mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapatan mavi beyazlılar, maç sonrası liderliğin sevincini yaşadı.

KAPTAN CUMA’DAN AÇIKLAMALAR...
  Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yeşilyurt Belediyespor takım kaptanı Cuma Nasır, her maça final gözüyle baktıklarını, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Haftalardır zirve takiplerini sürdürdüklerini belirten Cuma, “Çok şükür kazandık. Haftalardırzirve takibimiz devam ediyor. Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada liderliğe yükseldik. İnşallah sezon sonuna kadar liderliği devam ettireceğiz. Bugün oynayan arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Gerçekten iyi bir müsabaka çıkardık. Bundan sonraki maçların hepsi final niteliğinde. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanıp, ligi bu seviyede bitirmek istiyoruz” dedi.

FATİH AVCI
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