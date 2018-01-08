08 Ocak 2018 Pazartesi

Yeşilyurt küçülmeye gidiyor

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 2.grup ekiplerinden Yeşilyurt Belediyesispor, ikinci yarı hazırlıklarına Malatya’da devam ederken, kadrosundaki bir çok isimle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

08 Ocak 2018 Pazartesi 12:58
Yeşilyurt küçülmeye gidiyor

Ekonomik küçülmeye gidilmesinden dolayı devre arası kampını Malatya’da yapan mavi-beyazlılar, kadrosunda yer alan bir çok futbolcuya kendilerine takım bulmalarını söylediği öğrenildi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor, devre arası hazırlıklarına yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Yeşiltepe 3 numaralı sahada gerçekleşen idmanlarda yeni sezon öncesi güç depolayan mavi-beyazlıların ligin ikinci yarısı öncesi transfer yapmamakla birlikte, kadrosundaki önemli isimleri de göndereceği öğrenildi. Ligin ilk yarısının kötü bir sıralamada bitirilmesi nedeniyle yönetimin ekonomik küçülmeye gittiği Malatya temsilcisinde ikinci yarıda mütevazı bir kadroyla yola devam edileceği bildirildi. Bu doğrultuda alt yapı destekli bir kadro oluşturmayı planlayan Yeşilyurt Belediyespor’un, Yeni Malatyaspor U21 takımından da oyuncu alabileceği ifade ediliyor.

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