24 Mayıs 2017 Çarşamba

Yeşilyurt kararını vermedi!

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de astronomik bütçelerle şampiyonluk için iddialı bir takım kuran Yeşilyurt Belediyespor’un bu yıl aynı oranda para harcamayacağı öğrenildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın mevcut yönetim ve teknik heyetin durumuna ilerleyen günlerde karar vereceği ifade edilirken, genç oyuncularla devam edip az bütçeyle kurumsal bir kimlik oluşturma konusunda ise kararının net olduğu belirtildi.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 11:59
Yeşilyurt kararını vermedi!

  BAL 2. Grup’ta geçen yıl 1.5 milyon civarında bir para harcayarak normal sezonu dahi lider tamamlayamayan Yeşilyurt Belediyespor’da şimdilerde muhakeme yapma zamanı. Turuncu yeşilli takımın harcadığı paraya karşın ortada bir başarı olmaması teknik heyet ve yönetimin bu sezon için yapılacak harcamalarda ve konulacak hedeflerde elini zayıf bıraktı.

YENİ MİSYONU BAŞKAN POLAT BELİRLEYECEK
  Kamuoyundaki onca eleştiri ve ön görüye rağmen 1,5 milyonluk bütçeyi şuursuzca ve İlçe takımını hedefe götürmeyecek şekilde kötü kullanan yönetim ile oluşturulan kadroyu ve kritik maçlardaki stratejileriyle şampiyonluğun kaçmasına neden alan teknik heyetin geleceği belirsizliğini koruyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise geride kalan sezonda yaşanan başarısızlıktan dolayı bu yıl daha temkinli davranıyor. Mevcut teknik heyet ve yönetim hakkında henüz olumlu ya da olumsuz karar vermeyen başkan Polat, kulübü daha çok geçtiğimiz yıllardaki alt yapı misyonuna döndürmek istiyor. Özellikle Malatyalı oyuncuların çoğunlukta olduğu, genç antrenör ve genç oyuncu yetiştiren, oluşturacağı az bütçeli kolej takımıyla ilerleyen yılların şampiyon takımının alt yapısını sağlayan bir kulüp hüviyetine dönülmesi gerektiğine inandığı öğrenilen Polat’ın, yeni dönemde görev alacak tüm isimlere bu doğrultuda şans vereceği ifade edildi.

Futbolda başarının garanti olmaması, başarısızlık halinde ise harcanan paranın tamamen kaybolup gitmesi nedeniyle yeni bir milyonluk yatırım yapma gereği duymadığı öğrenilen Hacı Uğur Polat’ın bu fikrine kamuoyu da sıcak bakıyor. 

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