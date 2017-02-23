23 Şubat 2017 Perşembe

Yeşilyurt, Karaköprü’ye bileniyor!

BAL 2. Grup’ta lider Yeşilyurt Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Zorlu maçtan puan çıkarmak isteyen turuncu yeşillerde teknik direktör İsmail Tekin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

23 Şubat 2017 Perşembe 16:58
Yeşilyurt, Karaköprü’ye bileniyor!

  Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’un 20. haftasında sahasında Fidanspor’u mağlup ederek liderliğe yükselen Yeşilyurt Belediyespor’da şampiyonluk hesapları yapılmaya başlandı. Kurduğu kadroyla lige iddialı başlayan mavi beyazlılar, zirve mücadelesi verdiği rakipleri Adıyaman 1954’ün bay geçtiği, Karaköprü Belediyespor’un da Araban’a mağlup olduğu haftayı 3 puanla kapatarak liderlik koltuğuna oturdu.

ŞANLIURFA’YA 1 GÜN ÖNCE GİDECEK
  43 puanla zirveye yerleşen Malatya temsilcisinde gözler bu hafta deplasmanda oynanacak Karaköprü Belediyespor müsabakasına çevrilirken, mavi beyazlı takım hazırlıklarını Yeşiltepe’de yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Eksiği oyuncusu bulunmayan Yeşilyurt Belediyespor, Pazar günü oynayacağı Karaköprü Belediyespor maçının hazırlıklarına Cumartesi gününe kadar kendi tesislerinde devam ettikten sonra aynı gün Şanlıurfa’ya gidecek. Takımdaki son durum ve bu haftaki Karaköprü Belediyespor maçıyla ilgili konuşan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, “Çok önemli bir sürece girdik. Önümüzdeki 3 haftada grubun kaderi büyük oranda belli olacak” dedi.

“3 HAFTA GRUBUN KADERİNİ BELLİ EDECEK”
  Geçen hafta aldıkları galibiyetin ardından Karaköprü maçının daha da anlam kazandığını kaydeden Tekin, “Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve kazandık. Bu 3 puanla birlikte bu hafta oynayacağımız Karaköprü maçı daha da önemli bir hal aldı. Tabi önemli bir sürece girdik. Önümüzde bulunan 3 haftada grubun kaderi tayin olacak. Ancak ben yarışın son haftalara kadar süreceği kanaatindeyim. Biz sadece kazanmak için sahaya çıkacağız. Kimin ne yaptığı çok da önemli değil. Kendi işimizi yapıp, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizim önümüzde 6 maçımız var. 1 bay haftamız bulunuyor. Art arda oynayacağımız 3 maç da şampiyonluk kovalayan takımlarla. Umarım en iyi sonuçları alır ve hedefimize ulaşırız” diye konuştu.

FATİH AVCI
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