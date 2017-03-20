Malatya Yeşilyurt Belediyespor Kulüp Başkan Vekili Şahin Özer, “Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. Grup takımlarından Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor futbolcusu Ferhat Uysal’ın grubun 18. haftasında oynanan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor - Adıyaman 1954 maçında kırmızı kart görmesine rağmen daha sonraki üç resmi maçta da oynadığı görülmektedir. Hakem ve gözlemci raporlarında bu oyuncunun cezalı olduğu mevcuttur. Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu konuda göreve çağırıyoruz. Yeşilyurt Belediyespor’un yaşadığı bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz” dedi.

Şahin Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “12-02-2017 Tarihinde oynanan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor- Adıyaman 1954 maçının 87.dakikasında ( TFF Sitesinde Mevcut ) Karaköprü Belediyespor’un 12 forma numaralı futbolcusu Ferhat Uysal ( Hakem ve Gözlemci Raporunda mevcut ) oyundan ihraç ediliyor. Akabinde bu müsabakadan sonra ara vermeden 3 müsabakada daha oynuyor. TFF Müsabaka Futbol Talimatının 76.maddesi, 85.maddesi ve 94.maddesinde resmi müsabakalarda hakem tarafından kırmızı kart gösterilerek oyundan ihraç edilen futbolcular, idari tedbirlidirler ve cezaları sona erinceye kadar hiçbir resmi müsabakada oynayamazlar. Talimat bunu bu üç maddede kesin bir dille ifade etmektedir. Ancak Ferhat Uysal isimli futbolcu, 18-02-2017 tarihindeki Araban Belediyespor- Karaköprü Belediyespor, 26-02-2017 tarihindeki Karaköprü Belediyespor-Yeşilyurt Belediyespor, 05-03-2017 tarihindeki Elazığ Yolspor- Karaköprü Belediyespor müsabakalarının esame listesinde yer alıyor. Akabinde 07-03 2017 tarihinde bu oyuncunun 12-02-2017 tarihinde oynanan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor- Adıyaman 1954 müsabakasında saldırıya teşebbüste bulunması nedeniyle AFDK 3 resmi müsabakadan men cezası veriyor. Madem bu oyuncu 12-02-2017 tarihinde ihraç olduktan sonra ( Hakem ve Gözlemci raporu mevcut ) kendisini takip eden müsabakalarda oynamaması gerekirken bu nasıl oynatılmıştır. Eğer kulüp savunmasında bu oyuncu değil başka bir oyuncu demişse AFDK bu futbolcuya neden 3 resmi müsabakadan men cezası vermiştir? AFDK talimatlarına göre Bölgesel Amatör Liglerde ceza erteleme gibi bir uygulama söz konusu değildir. 26-02-2017 tarihinde Şanlıurfa’da oynadığımız Karaköprü Belediyespor- Yeşilyurt Belediyespor karşılaşması 1-1 sonuçlanırken cezalı durumdaki futbolcu Ferhat Uysal bu maçta da yer almıştır. Cezalı oyuncu oynatan Karaköprü Belediyespor’un hükmen mağlup edilmesine karar verilerek maçın Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüz lehine 3-0 tescilinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda anılan Disiplin Kurulu kararlarının da dosyanın incelemeye alınması dense de ihraç olan bir futbolcunun takip eden müsabakalarda oynamaması gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonunun ilgili birimlerini acilen göreve çağırıyoruz. Kulübümüzün yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilip, 1-1 berabere sonuçlanan maçta cezalı oyuncu oynatan Şanlıurfa Karaköprü Kulübü hakkında cezai işlemlerinin başlatılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FATİH AVCI