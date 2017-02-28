Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor ile deplasmanda 1 – 1 berabere kalarak Adıyaman’ın mağlup olduğu haftada zirve Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, çok önemli bir müsabakadan 1 puan çıkardıkları için mutlu olduklarını belirtti.

“FUTBOLCULARIMI TEBRİK EDİYORUM”

Art arda aldıkları galibiyetlerin ardından zorlu deplasmandan çıkardıkları 1 puanın daha da anlam kazandığını kaydeden Tekin, “Çok önemli bir müsabakaya çıktık ve 1 puan çıkardık. Golden sonra 3 net pozisyonumuz vardı, ancak bu pozisyonları gole çevirmedik. Futbolcularımı böyle zor bir atmosferdeki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Biz her maça final gözüyle bakıyoruz ve kazanmak için çıkıyoruz. Kalan haftalar daha zorlu geçecek. Biz daha öncede söyledik, sonuna kadar bu yarışta olacağız” diye konuştu.

MEHMET KIROĞLAN