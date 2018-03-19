YEŞİLYURT İNÖNÜ’YE PATLADI

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor karşı karşıya geldi. Ligde bu sezon istediğini bulamayan Yeşilyurt Belediyesi rakibini 6-0 yendi.

Yeşiltepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mikail Cihangir, Onur Sekman, Muhammed Mustafa Çalışır halem üçlüsü yönetti. Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdal Küçükkara, Yusuf Çelik, Abdulvahap Kaya on biriyle çıktı. İnönü Üniversitesispor ise Ahmet Berkay Maden, Buhara Emre Sevinç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Ömer Faruk Güleç, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Ulutaş, Burak Acil, Cumali Kılınç, Mehmet Aşıt, Uygar Taşkıran on biriyle mücadele etti. Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 14. dk. Harun, 29. dk. Cuma, 72 ve 78. dk. Mert Ali, 86. dk. Miraç ve 90+2’de Mustafa kaydetti. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi