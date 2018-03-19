Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116322
ALTIN
166.134
DOLAR
3.9396
STERLİN
5.5166
EURO
4.8421

YEŞİLYURT İNÖNÜ’YE PATLADI

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya temsilcisi iki takımın karşılaştığı maçta Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor’u gol yağmuruna tuttu. Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan mavi-beyazlılar rakibini 6-0 mağlup etti.

YEŞİLYURT İNÖNÜ’YE PATLADI

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup’ta Malatya temsilcisi iki takımın karşılaştığı maçta Yeşilyurt Belediyespor, İnönü Üniversitesispor’u gol yağmuruna tuttu. Ligde bu sezon istediği sonuçları alamayan mavi-beyazlılar rakibini 6-0 mağlup etti.

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 13:50
YEŞİLYURT İNÖNÜ’YE PATLADI

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup’ta mücadele eden Malatya takımları Yeşilyurt Belediyespor ile İnönü Üniversitesispor karşı karşıya geldi. Ligde bu sezon istediğini bulamayan Yeşilyurt Belediyesi rakibini 6-0 yendi.

Yeşiltepe Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Mikail Cihangir, Onur Sekman, Muhammed Mustafa Çalışır halem üçlüsü yönetti. Yeşilyurt Belediyespor sahaya Metehan Erdem, Harun Aytemur, Bedrettin Bulguru, Yunus Emre Eserdi, Mustafa Maden, Mert Ali Turgut, Cuma Nasır, Mehmet Ali Kayailli, Erdal Küçükkara, Yusuf Çelik, Abdulvahap Kaya on biriyle çıktı. İnönü Üniversitesispor ise Ahmet Berkay Maden, Buhara Emre Sevinç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Ömer Faruk Güleç, Ömer Faruk Göldağı, Turgut Ulutaş, Burak Acil, Cumali Kılınç, Mehmet Aşıt, Uygar Taşkıran on biriyle mücadele etti. Yeşilyurt Belediyespor’un gollerini 14. dk. Harun, 29. dk. Cuma, 72 ve 78. dk. Mert Ali, 86. dk. Miraç ve 90+2’de Mustafa kaydetti. ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Yeşilyurt Belediyesporİnönü Üniversitesispor’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İKİ HAFTA'DA 6 GOL
İKİ HAFTA'DA 6 GOL
U14 FARKLI KAZANDI
U14 FARKLI KAZANDI
FİNALİSTLER BELLİ OLDU
FİNALİSTLER BELLİ OLDU

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim