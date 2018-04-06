Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114856
ALTIN
172.633
DOLAR
4.0505
STERLİN
5.6610
EURO
4.9547

YEŞİLYURT İLK SINAVINA ÇIKIYOR!

U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda heyecan dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Kayseri’de düzenlenen şampiyonada ilk günü bay geçiren Yeşilyurt Belediyespor,  bugün Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak.

YEŞİLYURT İLK SINAVINA ÇIKIYOR!

U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda heyecan dün oynanan karşılaşmalarla başladı. Kayseri’de düzenlenen şampiyonada ilk günü bay geçiren Yeşilyurt Belediyespor,  bugün Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak.

06 Nisan 2018 Cuma 10:59
YEŞİLYURT İLK SINAVINA ÇIKIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda heyecan dün başladı. Şampiyonada Malatya’yı Kayseri grubunda temsil eden Yeşilyurt Belediyespor bugün saat 13.00’de Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak.

2017-2018 sezonu U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 65 ilden 111 takımın katılımı ile başladı. Müsabakalar 6’şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 5-8 Nisan tarihlerinde, 4’er takımlı 4 grupta ise 6-8 Nisan tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak. Müsabakalar sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yeşilyurt Belediyespor, Kayseri Grubu’nda Adana Seyhan Belediyespor, Yozgat Bozokspor, Konya Selçuklu Belediye, Sivas Yolspor ve Elazığ İl Özel İdare takımlarına karşı mücadele edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
Futbol şampiyonasıYeşilyurt BelediyesporYozgat Bozokspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL!
ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL!
“KOŞABİLİYORKEN” ÖZGÜRCE “KOŞ”
“KOŞABİLİYORKEN” ÖZGÜRCE “KOŞ”
BOKS HEYECANI BAŞLIYOR
BOKS HEYECANI BAŞLIYOR

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim