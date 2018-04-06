YEŞİLYURT İLK SINAVINA ÇIKIYOR!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nda heyecan dün başladı. Şampiyonada Malatya’yı Kayseri grubunda temsil eden Yeşilyurt Belediyespor bugün saat 13.00’de Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak.

2017-2018 sezonu U16 Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 65 ilden 111 takımın katılımı ile başladı. Müsabakalar 6’şar takımlı 15 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 5-8 Nisan tarihlerinde, 4’er takımlı 4 grupta ise 6-8 Nisan tarihlerinde olmak üzere toplam 20 grup merkezinde oynanacak. Müsabakalar sonunda gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Yeşilyurt Belediyespor, Kayseri Grubu’nda Adana Seyhan Belediyespor, Yozgat Bozokspor, Konya Selçuklu Belediye, Sivas Yolspor ve Elazığ İl Özel İdare takımlarına karşı mücadele edecek.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi