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Yeşilyurt içeride, Pütürge deplasmanda!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta ilk hafta bir birleriyle karşılaşan Malatya takımlarını bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Pütürge Belediyespor ilk maçını kazanan Ankas İstiklal Spor ile deplasmanda, Yeşilyurt Belediyespor ise kendisi gibi 3 puana sahip olan Araban ile Yeşiltepe’de karşı karşıya gelecek.

Yeşilyurt içeride, Pütürge deplasmanda!

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta ilk hafta bir birleriyle karşılaşan Malatya takımlarını bu hafta zorlu maçlar bekliyor. Pütürge Belediyespor ilk maçını kazanan Ankas İstiklal Spor ile deplasmanda, Yeşilyurt Belediyespor ise kendisi gibi 3 puana sahip olan Araban ile Yeşiltepe’de karşı karşıya gelecek.

27 Eylül 2018 Perşembe 16:55
Yeşilyurt içeride, Pütürge deplasmanda!

Malatya’nın BAL’daki temsilcileri 2. hafta müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon ilk deplasman maçına Gaziantep’te çıkacak Pütürge Belediyespor, ilk maçını kazanan Ankas İstiklal Spor ile Pazar günü saat 14.00’de oynayacak. Yeşil beyazlı takım Yeşilyurt mağlubiyetinin etkisini üzerinden çabuk atarken, zor deplasmanda eksiksiz gidecek. Pütürge Belediyespor bu maçın Malatya’daki son çalışmasını cumartesi yapıp, karayoluyla Gaziantep’e gidecek.

Ligin ilk haftasında Pütürge Belediyespor’u Malatya’da oynanan maçta deplasmanda yenen Yeşilyurt Belediyespor ise kendi sahasında ilk maçını 3 puanla kapatan Araban Belediyespor ile karşılaşacak. Turuncu yeşilli takımda kart cezalısı Boubacar Diallo dışında eksik bulunmazken, maçın hazırlıkları devam ediyor. Pazar günü saat 15.00’te Yeşiltepe’de oynanacak Yeşilyurt Belediyespor – Araban Belediyespor maçında görev yapacak hakemler MHK tarafından bugün açıklanacak.

FATİH AVCI

Son Güncelleme: 27.09.2018 17:29
Anahtar Kelimeler:
Malatya TakımPütürge BelediyesporYeşilyurt Belediyespor
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